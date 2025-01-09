Лучших водителей определили в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Патрульные полицейские Шымкента разыскали самых законопослушных автомобилистов, сообщает Kazpravda.kz

Водителей, которые ни разу не нарушили правила дорожного движения, стражи порядка наградили Благодарственными письмами начальника департамента полиции города.

Среди них 57-летняя Шахадат Саитова. Горожанка за рулем уже более двух десятков лет, и за все это время – ни одного штрафа за нарушение ПДД.

«Начала водить, когда сын ходил в садик. А сейчас ему 23 года. Соблюдайте безопасность на дорогах. Спасибо полицейским за такую акцию», – сказала автоледи.

Подобные мероприятия шымкентские стражи порядка планируют проводить регулярно в целях пропаганды безопасного дорожного движения и повышения культуры вождения.