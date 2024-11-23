Лудомания: группу риска выявляют в Актюбинской области

Асхат Шахаров внес предложение о разработке программы, которая позволит выявлять на ранних стадиях склонность к игровой зависимости, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Для профилактики лудомании и выявления групп риска в Актюбинской области проведут скрининг среди различных слоев населения.

Также по поручению акима области выделят средства на обучение клинических психологов, которые будут специализироваться на помощи людям, страдающим от лудомании.

«В соответствии с поручением Президента страны, принимаются меры по профилактике лудомании и оказанию помощи пострадавшим от этой зависимости. Учитывая, что все больше людей, особенно среди молодежи, становятся зависимыми от азартных игр, необходимо разработать комплексные меры, направленные на предотвращение и лечение лудомании», - обозначил основные задачи в дальнейшей работе аким области.

По информации руководителя управления департамента экономических расследований по Актюбинской области Жадана Бисенбина, в этом году зарегистрировано 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге.

С помощью системы IMAS мониторят новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты, все подозрительные контенты блокируются. Только за этот год было заблокировано 403 ссылки по финпирамидам и удалено 6 аккаунтов с 23 тысячами подписчиками.

Как отметила заместитель директора по лечебной работе Актюбинского областного центра психического здоровья Гульмира Оразова, не все лудоманы обращаются за медицинской помощью. Сегодня лечение больных с данным диагнозом осуществляется на базе данного центра, который расположен в жилом массиве Жанаконыс. За последние три года там пролечились четыре человека, которые не побоялись признать свое заболевание и обратились за поддержкой. Они прошли курс лечения и находятся на динамическом наблюдении. В центре работает кабинет, где пациенты получают консультации. Все обращения анонимны.

Аким области поручил в рамках борьбы с распространением игровой зависимости усилить работу по пропаганде вреда лудомании среди государственных служащих и населения в целом. Особое внимание уделить проведению профилактической и разъяснительной работы среди молодежи. На различных площадках, включая образовательные учреждения и госорганы, проводить дебаты о вреде азартных игр и их влиянии на личную жизнь, здоровье и благополучие.

Также Асхат Шахаров внес предложение о разработке программы, которая позволит выявлять на ранних стадиях склонность к игровой зависимости. Для оказания квалифицированной помощи пострадавшим будут выделены средства на обучение клинических психологов. В целях профилактики лудомании и выявления групп риска среди различных слоев населения запланировано проведение скрининга. Особое внимание будет уделено школьникам, финансовым работникам и государственным служащим.