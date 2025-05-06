Никто не забыт

Есть даты, над которыми не властно время. Одна из них – 9 Мая, День Победы. С каждым годом она отдаляется от нас, но становится все ближе сердцу, потому что Великая Отечественная война – это не просто страница истории, это боль и гордость, утрата и подвиг, запечатленные в судьбах миллионов людей.

Около 1,2 млн наших соотечественников ушли на фронт. Почти половина из них не вернулась домой. Война коснулась каждой казахстанской семьи. Она постучалась в каждую дверь – и в больших городах, и в крохотных аулах, оставила шрамы в душах, при этом закалив дух народа, объединившегося перед лицом невиданной беды.

Особый вклад в Победу внесла Алматинская область. На фронт ушли, по разным данным, от 150 до 200 тыс. местных жителей. Около 40 тыс. остались на полях сражений. Они воевали не за медали, не за славу – за Родину, за будущее, за нас. Их подвиг не забыт, а имена навсегда вписаны в героическую летопись страны.

В числе таковых – два Героя Советского Союза Ракымжан Токатаев и Кашаган Жамангараев из аула Каракемер Енбекшиказахского района. Первый – наводчик противотанкового орудия, он в одном бою уничтожил девять танков и четыре бронетранспортера противника. Второй – за мужество при форсировании Днепра и удержание плацдарма под шквальным огнем был удостоен высшей воинской награды. Таких примеров сотни, тысячи. И все они – нити, сплетающие единое полотно нашей Победы.

Сегодня, когда в мире вновь звучат тревожные сигналы, особенно остро осознаешь, какой ценой достался нам мир. Президент страны Касым-Жомарт Токаев­ в одном из своих интервью справедливо отметил: «Уверен, юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстан­цев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш общий долг – помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле».

Алматинская область не осталась в стороне и нынче – в год празднования 80-летия знаменательной даты. К памятному юбилею приурочены многочисленные мероприятия – от встреч с ветеранами до уроков мужества, от возложения цветов к мемориалам до праздничных концертов. Это не просто традиция, а живая связь поколений, которую мы обязаны сохранить. Ведь День Победы – не только про прошлое, но и про то, кем мы стали, кем мы должны быть, – сильными, благодарными и объединенными. Ради памяти, ради будущего.

Наследие предков

Одним из самых значимых и крупных среди проводимых в рамках празднования 80-летия Великой Победы в Алматинской области мероприятий станет Международный конный марафон-байге «Ұлы дала жорығы» («Тур Великой степи»). Марафон призван не только содействовать развитию туризма и пропагандировать национальный конный спорт, но и отдать дань памяти мужеству и отваге казахстанцев, ценой своих жизней и тяжелых лишений победивших фашизм.

В этом году соревнование пройдет с 9 по 14 мая и впервые на территории не нескольких, как ранее, а только одной Алматинской области – в Балхашском, Жамбылском и Илийском районах. Несколько команд, состоящих из более чем ста спорт­сменов из десяти стран, будут бороться за звание самых сильных, быстрых и выносливых.

Древние традиции всадничества и сам дух великих номадов удивительным образом воплотились в «Ұлы дала жорығы» – первом в мире конном марафоне, который впервые был организован в сентябре 2022 года на территории пяти областей Казахстана. Уникальной особенностью гонки является команд­ный принцип ее проведения на общее зачетное время.

Суть этого состязания – в командном духе, в силе и вынос­ливости всадников и их верных спутников – коней. Оно носит экстремальный характер: в условиях резкого перепада температур из-за смены климатических зон, а также наличия обширных безлюдных пространств – степей и пустынь.

...Номадическая культура, как известно, зародилась на казахской земле. По поверьям казахов, конь считался священным (киелі) и наделялся свойствами оберега, талисмана, приносящего счастье, богатство, удачу. Сакральному животному посвящены легенды и предания, стихотворения и поэмы. Конь являлся и своеобразным показателем социального статуса, и мерилом благосостояния людей.

Все, что с ним связано, было неотъемлемой частью жизненного уклада и философии наших предков-кочевников. Для них лошадь была не только средством передвижения, но и источником пищи, дохода, символом силы и свободы. Номады, кочуя по бескрайним степным просторам, в полной мере осознавали исключительно важную роль лошади в их жизни как в мирное время, так и в военных походах.

Поэтому можно сказать, что любовь к конным состязаниям у казахов в крови. Этот спорт, восходящий корнями к многовековому образу жизни, как никакой другой близок к исконной сущности нации, оставаясь выверенным способом познания себя и окружающего мира. Обучение детей и молодежи верховой езде и более близкое знакомство с лошадьми, на протяжении тысячелетий являвшимися верными спутниками предков, несомненно, является важным шагом на пути возрождения всаднической культуры в памяти народа.

Место притяжения

Для проведения Международного конного марафона-байге «Ұлы дала жорығы» Алматинская область выбрана не случайно. У нас уделяется огромное внимание коневодству, особенно племенному. Развитию этой отрасли способствуют благоприятные природно-климатические условия, а также давние устоявшиеся традиции содержания и разведения лошадей среди населения.

Можно сказать, что эти животные есть практически в каж­дом подворье, не говоря уже о крупных хозяйствах. Так что нам есть что показать и рассказать туристам и участникам соревнования. Все запланированные мероприятия сложно даже уместить в пять отведенных дней, настолько они интересны и насыщенны.

Кроме того, наш регион поистине уникален, поскольку сочетает в себе различные геогра­фические ландшафты, разнообразную живописную природу, исторические памятники и богатое культурное наследие. Разве это не чудо, когда за относительно небольшое время можно подняться на склоны высочайших гор с нетающими ледниками, полюбоваться зеркальными чашами горных озер, затем спуститься вниз, где вольно раскинулись хвойные леса, цветущие луга, переправиться через шумные стремительные реки и забрести на песчаные барханы!

Бесценными жемчужинами края, неизменно привлекающими тысячи туристов, являются Капчагайское водохранилище, озеро Балхаш, Чарынский каньон, Кольсайские озера, Иле-Алатауский национальный парк и другие природные достопримечательности. Особая наша гордость – величественные горы. Завораживая взор, вознеслись ввысь пики Северного Тянь-Шаня с самой высокой точкой Казахста­на – пиком Хан-Тенгри.

Область способна удивить не только красивейшей природой, но и богатейшей историей, оставившей многочисленные следы. Уникальная территория с теп­лым климатом, плодородными землями и полноводными реками, разнообразной флорой и фауной издревле привлекала к себе внимание разных племен и народов. Здесь пересекались и вершились судьбы великих цивилизаций.

И память о них жива до сих пор. Достаточно немного присмотреться, и тогда, словно порталы времени, распахивающие двери в прошлое, перед нами предстают древние наскальные рисунки, сакские курганы, руины старинных городищ. У нас расположены петроглифы Таңбалы тас, вошедшие в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Иссыкский курган, где был найден знаменитый Золотой человек.

Столь удивительное сочетание природы и истории, дополняющих и обогащающих друг друга, обещает насыщенное и незабываемое путешествие. Неслучайно Алматинская область является важнейшим туристическим направлением Казахстана.

В прошлом году регион посетили 1,7 млн туристов. При этом количество иностранных гостей увеличилось на 60% и достигло 135 тыс. человек. По этому достаточно высокому показателю область занимает третье место в республике. Очень важно, что казахстанцы чаще стали делать выбор в пользу отечественных мест отдыха, в том числе в нашем регионе. И есть все основания полагать, что эта тенденция будет только усиливаться.

Импульс духовному развитию

Проведение Международного марафона-байге – ощутимый стимул для развития не только туризма, но и спорта, особенно национальных видов. Организовать состязание совместно с администрацией Алматинской области предложил Бахытжан Турлыбеков – руководитель Федерации конного спорта JORYQ и автор проекта.

Мы сразу поддержали идею и взялись за ее реализацию, поскольку она имеет большую культурную, духовную значимость и способна внести существенный вклад в развитие туристической отрасли. Следует отметить, что высокую оценку этому марафону дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, назвав его уникальным проектом, который способствует духовному развитию и формированию чувства патриотизма у молодых казахстанцев.

В марафоне примут участие более ста спортсменов из Турции, России, Венгрии, ЮАР, Кыргызстана и других стран. Всадники будут не только состязаться, но и наладят международное сотрудничество, познакомятся с достопримечательностями нашего региона. Командам предстоит преодолеть 1 200 км, испытав свои силы и выносливость своих верных коней. Каждый день участники будут иметь возможность отдохнуть на специальных остановках. Во время этих перерывов они смогут увидеть наши национальные игры, озна­комиться с моделями казахской одежды.

Одним из масштабных мероприятий в рамках марафона станет выставка породистых лошадей. Посетители смогут увидеть воочию, как развивается коневодство в Казахстане. Для иностранных гостей организуют этносела, фотозоны и интерактивные площадки для ознакомления с культурным наследием казахского народа. Мастера национальных ремесел представят на ярмарке свои изделия, пропагандируя тем самым многовековое прикладное искусство и традиции нашего народа.

Проводимое мероприятие – прекрасная возможность продемонстрировать богатое культурное наследие казахов. Ведь мы хотим познакомить весь мир не только с нашим национальным спортом, но и с исторической самобытностью, культурными ценностями нации.

В регионе активно работает специальная дирекция, деятельность которой охватывает 12 национальных видов спорта и привлекает к регулярным тренировкам 42,8 тыс. человек в 776 секциях. Это 7,1% от числа всех жителей региона, занимаю­щихся спортом. Специальных стипендий в размере от 100 тыс. до 180 тыс. тенге удостоены 43 наших спортсмена, показавших высокие результаты в таких традиционных видах спорта, как кокпар, аударыспақ, жамбы ату и теңге ілу.

Инвестиции в будущее

В Алматинской области проводится комплексная целенаправленная работа по развитию туризма, включая совершенствование и расширение инфраструктуры за счет реализации крупных инвестиционных проектов. В настоя­щее время в регионе стабильно работают 274 объекта, обслуживающие 384 тыс. туристов.

В сфере туризма реализуют 24 инвестиционных проекта общей стоимостью более 600 млрд тенге. К примеру, в прошлом году был открыт семейно-оздоровительный комплекс «АСП-Арена», создано 480 рабочих мест. Одним из важнейших проектов является расширение территории курорта Oi-Qaragai со 105 га до 1 000 га. В рамках данного проекта до 850 тыс. увеличится количество принимаемых туристов, будет инвестировано 104 млрд тенге.

Важную роль в создании кластера в силу своего статуса и возможностей призван сыграть областной центр. В Конаеве построят две пятизвездочные гостиницы стоимостью 25 млрд тенге и международный курортно-­пляжный комплекс на 48 млрд тенге.

Большие перспективы связаны с развитием Капчагайского водохранилища как зоны отдыха и туристического объекта. Один из самых крупных искусственно созданных водоемов в Казахстане­ находится всего в 80 км от Алматы. По обе стороны береговых линий расположены базы отдыха, пансионаты, лагеря и коттеджи. Сегодня это одно из излюбленных мест отдыха жителей региона и мегаполиса. Тем не менее его потенциал используется недостаточно.

Учитывая масштабы задачи, сюда привлекаются большие объемы инвестиций. Один из таких проектов – благоустройство территории пляжа № 5 в Конаеве, осуществляемое по инициативе Freedom Holding Corp. Компания инвестировала в проект 4 млрд тенге. Если все идеи и планы воплотятся в жизнь, то побережье Капчагайского водохранилища станет одним из самых популярных туристических объектов в стране. Это не только повысит привлекательность региона, но и создаст новые возможности для развития местной экономики и инфраструктуры.

Любители природы наверняка уже успели оценить позитивные перемены в комплексе Кольсайских озер благодаря принимаемым мерам по повышению их привлекательности. В прошлом году для удобства посетителей здесь был благоустроен 500-мет­ровый пеший туристический марш­рут, ведущий к озеру Кайын­ды. Эта работа продолжается.

Учитывая, насколько притягательны для туристов горы, в этом году особое внимание уделяется развитию инфраструктуры Алматинского горного кластера и национальных парков. На эти цели из местного бюджета выделено 253 млн тенге. В частности, в партнерстве с компаниями Crystal Bay и «Кипрос» разрабатывается проект туристического комплекса «Акбулак». И это только часть масштабной работы, направленной на дальнейшее повышение туристического потенциала региона и превращение Алматинской области в туристический центр страны.

Для привлечения иностранных гостей в регионе ежегодно организуются крупные спортивные и культурные мероприятия международного уровня. Например, в заплыве Oceanman в этом году приняли участие 2,5 тыс. спортсменов из 17 стран, на ультрамарафоне Tengri Ultra собрались 2 тыс., а ставший традиционным фестиваль кумыса «Қымызмұрындық» посетили более 4 тыс. человек. В этом году наполнилось новыми яркими красками и приобрело заметно больший размах празднование Наурыз мейрамы в Конаеве, в котором приняли участие дипломаты,­ представители ООН и международных организаций.

Международный конный марафон-байге «Ұлы дала жорығы» и этнофестиваль «Ұлы дала көші» – это больше чем туристические проекты. Они заметно выделяются своими масштабами, глубоким идейным и смысловым содержанием, отражая историко-культурные и этнографические особенности нашего народа.

Целью этнофестиваля, запланированного на июнь – июль, является сохранение и пропаганда культурного наследия казахского народа и кочевой цивилизации на международном уровне. Ожидается участие в нем, наряду с казахстанцами, представителей Турции, Азербайджана, Узбеки­стана,­ Кыргызстана, Монголии, Венгрии, России. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех любителей конного спорта посетить наш регион как зрителей Международного марафона-байге и всех казахстанцев – в качестве туристов, а также пожелать успехов и новых ярких впечатлений всем участникам «Ұлы дала жорығы».