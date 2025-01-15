Любое новое единое окно - как спасительный круг: эксперт о реформировании жилищной программы

Сегодня не смог пройти мимо новостей по поводу изменений и результатов в жилищном строительстве. В целом любые вести из мира жилищного строительства и доступного жилья представляют для меня интерес. Но вот несколько причин почему сегодняшняя публикация привлекла мое внимание и я решил это событие прокомментировать.

Фото: facebook.com/salamat.serikkhaliyev

Социальный фокус - адресный принцип распределения жилья, концентрация на социальных группах, как мне кажется, является важным критерием справедливости программы, позволяющим удовлетворить первостепенные потребности целевых слоев населения, без возможно излишнего перегрева рынка жилья.

Принцип одного окна - не понаслышке понимаю, каким трудом и упорством достигаются единые окна. Но несмотря на все сложности, круто, что сегодня единые окна становятся стандартом в отрасли. В реалиях сегодняшнего дня, мне кажется любое новое единое окно - как спасительный круг в непонятном и необъятном океане интернета.

В этом смысле мне кажется удобно не столько то, что есть у кого получить услуги, а сколько то, что есть у кого получить консультацию и уточнить непонятные моменты.

Регионы - будучи родом из региона не могу не затронуть и этот момент, поскольку считаю важным развитие периферии страны, без монопольной концентрации всех новых инициатив на столицах. Изменения внушают надежду, что программы развития доступного жилья в регионах станут стимулирующими факторами для местной молодежи, трудоспособного населения, активности бизнеса.

Планы - думаю, что для растущего населения страны нет ничего важнее крыши над головой. И в целом хочется верить, что позитивная демографическая динамика будет ещё долго наблюдаться и в вопросе объемов строительства ещё долго не будет мысли о том, что «строим слишком много».

Мне кажется, что перспективные цели по миллионам квадратов жилья достижимы, а их ввод в эксплуатацию позволит в какой-то мере нивелировать скачки цен на рынке, снять определенное социальное напряжение, вселить людям уверенность в завтрашнем дне и мотивировать их на собственный рост.

Коллаборация - классно наблюдать за тем, что органы работают в синхронном режиме, как в центре, так и в регионах. Взаимодействие и коммуникация - это всегда одна из сложнейших граней любого проекта, а тут результаты в течение года и в страновом масштабе.

В целом приятные новости с самого утра, для подзарядки ума, идей, и личной мотивации.

Напомним сегодня стало известно о том, что в 2025 году в стране будет построено 19 млн. кв. м жилья или 175 тысяч жилищ, до 2029 года запланировано построить 111 млн. кв. м. жилья.