В 2025 году в Казахстане построят 19 млн квадратных метров жилья

Строительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В 2024 году в Казахстане построено 18,96 млн кв. метров жилья. Это рекордный показатель в жилищном строительстве за все годы независимости страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, по итогам 2024 года сдано 172 089 жилищ, из которых 39 064 – индивидуальные жилые дома. Среди регионов лидерами по темпам строительства стали город Шымкент, Павлодарская, Туркестанская и Кызылординская области.

Как отметили в Минпромышленности, 2024 год стал поворотным моментом для жилищной политики Казахстана. В ноябре был подписан закон о реформировании жилищного законодательства, который позволит усовершенствовать механизмы господдержки граждан по улучшению их жилищных условий. Отбасы банк будет трансформирован в полноценный институт развития, который станет заниматься постановкой на учет и распределением жилья среди нуждающихся граждан по принципу «одного окна». Реформа проведена для повышения прозрачности процесса распределения жилья очередникам.

«Также в рамках данного закона порядка 71 тысячи граждан, проживающих в государственном жилье на правах аренды, получили возможность приватизировать свои квартиры. Большую часть владельцев арендного жилья составляют социально-уязвимые слои населения, ветераны ВОВ, лица с инвалидностью, многодетные семьи, дети-сироты и другие», – рассказали в госоргане.

Более 20 тыс. квартир выкупили акиматы для нуждающихся граждан из социально-уязвимой категории, и уже около 13 тысяч семей впервые стали обладателями собственного жилья.

Кроме того, 2,6 млрд тенге выделено для 2 300 граждан в виде жилищных сертификатов на покрытие первоначального взноса на ипотеку, 10,4 тысячам граждан назначены жилищные выплаты на субсидирование части арендной платы за съем жилья.

В рамках госпрограмм «Наурыз» и «Отау» около 10 тысяч семей улучшили свои жилищные условия в 2024 году. На поддержку 64 тысяч семей государством выделен 1 трлн тенге. Государство продолжит оказывать поддержку в субсидировании арендной платы и выдаче льготных ипотечных кредитов.

Планируется, что в 2025 году в стране будет построено 19 млн. кв. м. жилья или 175 тысяч жилищ, до 2029 года запланировано построить 111 млн. кв. м. жилья.

#жилье #строительство #аренда #Отбасы банк

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