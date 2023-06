Говоря о сегодняшнем кризисе печатных СМИ, нужно понимать, что ­проблема заключается вовсе не в невостребованности газет и журналов, – информационный контент традиционных массмедиа, напротив, остается самым качественным на фоне все увеличивающегося числа фейков и дез­информации, распространяе­мых через Интернет.

Проблема печатных СМИ заключается в том, что они в силу развития иных коммуникационных каналов теряют обе материальные основы своего существования – рекламу и подписку. И ни в одной стране мира пока не придумано никакого другого формата поддержки этой категории средств массовой информации, нежели государственное финансирование, способное прямо или косвенно помочь газете или журналу выстоять в конкуренции с Интернетом.

Субсидирование информационной печати действует давно. Как указывается в докладе ОФ «Правовой медиацентр», первым ввело финансирование СМИ сразу после Второй мировой войны французское правительство. В ответ на «доминирующее положение довоенной прессы в период между войнами, основанной на финансовой поддержке капиталистов», власти направили данные субсидии на пропаганду плюрализма и расширение доступа к различным источникам информации.

Скандинавские страны последовали данному примеру: Норвегия и Швеция ввели систему целевого субсидирования в 1969 и 1972 годах соответственно. В 1970-х то же самое сделала Финляндия.

В итоге системы субсидирования прессы действуют по всему континенту, разнясь между собой в соответствии с политическими, экономическими и культурными характеристиками государств. Наиболее устойчивые программы продвигаются в странах с высоким уровнем жизни – Австрии, Норвегии, Швеции и Финляндии. К слову, последние три государства из этого списка обладают самой большой читательской аудиторией газет в Европе.

Либеральная экономическая политика в таких странах, как Германия и Великобритания препятствовала развитию прямого субсидирования прессы, поэтому тут пошли путем непрямых субсидий газетам посредством предоставления льгот при оплате НДС.

Последним примером увеличения объе­мов поддержки выступает Франция. В 2009 году президент Саркози существенно расширил общий бюджет предос­тавляемых прессе непрямых и прямых субсидий до 600 млн евро – «в поддержку частной прессы, в частности в борьбе с влиянием глобального мирового финансового кризиса, а также для структурной перестройки в новых условиях».

Кроме того, запланированное повышение почтовых тарифов было отложено на один год, бюджет на публикацию постановлений правительства увеличился на 16 млн евро. Еще 70 млн евро были выделены на финансирование доставки газеты на дом.

Спрос на газеты также стимулируется на законодательном уровне – государство обязуется оплачивать половину затрат на обеспечение 200 тыс. молодых людей (в возрасте от 18 до 24 лет) бесплатной годовой подпиской на еженедельные газеты на выбор.

Печать и диджитал

Что же произошло с рынком печатных СМИ? Почему, несмотря на постоянную поддержку из бюджета, эта сфера продолжает нуждаться в помощи?

Дело в том, что газета никогда не была прибыльным делом, но всегда оставалась рупором общества, власти. Однако уже в конце «нулевых» наметились сложные отрицательные тенденции – спрос на платные бумажные СМИ начал падать, ведь под рукой оказалась современная альтернатива. Вмес­те с тем начал расти и средний возраст аудитории печатных изданий. Если еще 10 лет назад речь шла о людях старше 40 лет, то сейчас возрастной порог вырос до 60 лет.

– Еще лет 12 назад мы стали понимать, что любые попытки привлечь новую, молодежную аудиторию креативными решениями, тактическими ухищрениями обречены на провал. Время диктует свои законы. Некоторые наши коллеги бьются, пытаются что-то придумать, организовывают всяческие акции или розыгрыши призов в рамках подписной кампании. Все это максимум приводит к тому, что уже имеющиеся читатели получают какие-то бонусы, а вот рост аудитории не наблюдается, – рассуждает журналист и редактор Константин Карапетян.

Молодая аудитория предпочитает другой формат получения информации – никто не пойдет с утра в газетный киоск, если можно взять в руки электронный гаджет.

Сокращение продаж прессы привело к сокращениям штатов журналистов по всему миру. Так, в среднем американская новостная индустрия теряла десять лет назад до тысячи рабочих мест в день. Такие газеты как Chicago Tribune, Los Angeles Times, The Boston Globe и даже непревзойденная по популярности The New York Times (в том, что касается масштабов и охвата освещения новостей) вынуждены были значительно сокращать тиражи. Отделы оперативной информации сократились на треть. Главные причины – потеря дохода от рекламы, перемещающейся в Интернет, и рост популярности онлайновых источников информации, за которыми не успевает доставка печати.

Безусловно, кризис в прессе привел к закрытию многих печатных изданий, но те, что задались целью выстоять, приняли концепции развития и продвижения, которые способны не просто удержать их на плаву, но и позволить достаточно успешно конкурировать на нынешнем рынке СМИ. Большинство европейских и американских изданий просто поняли, что можно продолжать выпускать журналы и газеты за счет доходов от онлайна. Поэтому гиганты индустрии отказались от дорогой печати, значительно сократили тиражи и дополнили производство онлайн-изданиями.

Еженедельник Newsweek – одно из самых известных и уважаемых в мире печатных изданий – и вовсе с 2013 года полностью отказался от бумажной версии. Британская газета The Guardian и американский журнал Time тоже рассматривали такую возможность, но все же не пошли на полный перевод в цифровой формат – у печатной версии остается своя аудитория, и терять ее издатели не хотят. Это люди, ценящие классику, привыкшие к определенным ритуалам. Они могут иметь несколько альтернативных источников информации, но при этом исправно покупают свежий номер газеты или журнала.

Кроме того, у печатных изданий весьма неплохой ресурс доверия со стороны читателей – все-таки исправить уже напечатанное нельзя, а значит и ответственность здесь несколько другая: редакция больше времени уделяет проверке информации, «шлифовке» статьи.

Значительная часть рекламных бюджетов крупных издательских домов зарабатывается сегодня в диджитал – до 70%. Рынок окончательно понял и принял преимущества объединенной рекламы принта и Интернета. На текущий момент более половины СМИ из топ-10 в цифровой категории «новости⁄СМИ» – это онлайн-ресурсы, принадлежащие брендам печатных газет и журналов.

Безусловно, слабые издательские продукты будут закрываться. Сильные – получат освобождающиеся доли на снижающемся принтовом рынке. Кстати, большинство сильных игроков-паблишеров уже уверенно работают и продолжат существовать в модели, где диджитал замещает падение принта и даже позволяет расти.

Субсидии покрывают расходы

Но было бы довольно примитивно рассуждать об эволюции печатных СМИ только в разрезе их перехода в диджитал. Печать технически развивается и внутри себя, как отдельная отрасль. Автор этих строк застала время, когда написанный от руки текст отдавали в набор, а для планирования свежего номера создавался макет. Теперь все службы создания газеты объединяют различные программы, позволяющие в разы ускорить производство информационного контента.

Эволюционирует и система доставки печатного издания до потребителя. Почтальонов заменили курьеры, работающие в электронных приложениях. Кроме того, многим изданиям пришлось уйти от системы подписки на газету и переориентироваться на ее бесплатное распространение. Отчасти это помогло насытить издательства притоком финансов за счет рекламодателей.

Общие сниженные тарифы на услуги почтовой связи для газет доступны в Дании, Франции, Италии и Великобритании. Правда, в Дании газеты, которые выходят как минимум пять раз в неделю, не имеют права на сниженную ставку. В 2006 году норвежское правительство утвердило субсидию на 1,74 млн евро для компенсации повышения почтовых тарифов. В Бельгии и Италии также предоставляются сниженные тарифы на телефонную связь.

– Пытаться продавать газету завтра с тем же успехом, как мы это делаем сегодня, – вряд ли получится. По этой причине многим пришлось перейти на рельсы бесплатного распространения газеты до почтового ящика читателя. Мы отказались от подписки, ибо это была бессмысленная во многом работа. Та ауди­тория, которая могла за свои деньги подписаться на газету, все же не могла сделать экономически обоснованным ее выпуск. Все крохи, которые мы собирали с подписок или с продажи в рознице, – не покрывали расходы редакции, – делится Константин Карапетян.

Новая тактика была выработана с акцентом на рекламную составляющую. За счет увеличения тиража ввиду бесплатного распространения издания рос и номинальный охват читателей. Многозначные числа привлекали рекламодателей, за счет чего газета продолжала существовать.

Именно поэтому государственные субсидии во многих странах мира направлены на покрытие операционных расходов – печать, тиражирование и так далее, а также расходов на распростране­ние. Некоторые законы предусматривают предоставление дополнительных, более специфических субсидий на развитие – модернизацию или электронное издание.

В Европейском союзе прямое государственное финансирование, доступное для газет, которые соответствуют установленным требованиям, регулируется законодательным актом, исполнение которого обычно находится в компетенции независимого комитета или государственного органа (обычно входящего в состав Министерства культуры). Например, Совет по субсидированию прессы Швеции, осуществляющий надзор над распределением прямых субсидий, следит за тем, чтобы газета, получающая государственную помощь, соответствовала установленным требованиям.

Дополнительно правительства выбирают газеты, которые испытывают затруднения, обычно это те СМИ, которые работают на местном рынке или на рынке национальных меньшинств. Система субсидирования Норвегии предоставляет финансирование пропорцио­нально тиражу газеты, положению, а также стабильности и счетам компании. Закон о прессе Дании разрешает Комитету ежедневных газет предоставлять финансирование газетам при угрозе банкротства.

Желание гарантировать независимость организаций, осуществляющих надзор над распределением государственного финансирования, привело к тому, что в Европе данные полномочия были переданы пресс-советам. Данные органы не только оказывают финансирование, но также проводят оценку соответствия заявителя требованиям, согласно которым он может получать подобного рода финансирование. Часто в этих комитетах представляются интересы правительства, но в них также представляются журналисты и структуры журналистов.

Во Франции материальная поддержка печатным изданиям оказывается через Стратегический фонд развития прессы и помощи в распространении. Издатели, претендующие на финансовую помощь, должны подписать и соблюдать рамочное соглашение. Наибольшие дотации из него получает Lе Monde Figaro.

Результатом оказания государственной помощи прессе в большинстве стран ­европейского континента стало сохранение индустрии газет, в частнос­ти, местных и региональных изданий с малым тиражом, а также газет, занимаю­щих вторые и третьи позиции на определенном рынке.

Данные субсидии продолжают гарантировать культурное и языковое разно­образие прессы. Например, по всей Европе выходят более 40 ежедневных газет на языке национальных меньшинств, из них без финансовой помощи смогли бы выжить не более пяти.