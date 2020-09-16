Лжеврачи заплакали, услышав судебный приговор в Шымкенте

Громкое дело о медицинском мошенничестве завершилось в Шымкенте. Руководители лжеклиник получили от 5 до 10 лет тюрьмы, сообщает Astanatv.kz
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По словам потерпевших, обвиняемые внушали им необходимость "чудодейственных" массажных процедур, курсов мануальной терапии и иглотерапии, оплата за которые доходила до полумиллиона тенге. Тем, кто не мог заплатить наличными, предлагали лечиться в кредит. Большинство пациентов соглашались и заключали договор.
Но вся сеть клиник внезапно закрылась, а пациенты так и не прошли полный курс "лечения". Деньги не возвращали. Управленца и трех директоров клиники тогда объявили в розыск. Их заподозрили в мошенничестве. В итоге следствие доказало их вину.
Как выяснилось, в период с 2017 по 2019 годы они создали сеть лжемедицинских организаций. От доверчивых граждан мошенники получили свыше 125 миллионов тенге. И вот, после 9-ти месяцев судебных разбирательств, им вынесли приговор.
Так, главный фигурант - гражданин России Алексей Гончаров - получил 10 лет тюрьмы. Приговор он выслушал в ИВС, через онлайн-связь. Троих его подельников приговорили к разным срокам - от 5 до 6,5 лет в колонии средней безопасности. Обвиняемые с трудом дослушали вердикт и не сдержали слез.
Суд обязал вернуть всем 668 пострадавшим часть средств, потраченных на лечение. Кроме этого, осужденным в будущем запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и работать в медицинской сфере. Детей мошенников решено передать в органы опеки.