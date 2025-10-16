12 октября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина бежал из страны после того, как молодые протестующие свергли правительство, а армия дезертировала и присоединилась к выступающим, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: Kazpravda.kz

Африканский союз (АС) временно исключил Мадагаскар из своих структур после того, как в стране произошел военный переворот.

«Членство Мадагаскара отныне приостановлено», - сообщил глава комиссии АС Махамуд Али Юсуф.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды.

Группа военных, выступившая в поддержку протестующих на Мадагаскаре, 14 октября взяла власть в свои руки и распустила все прежние органы управления страной. Временным президентом стал Микаэль Рандрианирина, глава корпуса армейской административной и технической службы.

Позже полковник Микаэль Рандрианирина, глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), сообщил, что управлять страной будет совет, состоящий из офицеров армии и жандармерии. Об этом пишет местная газета L'Express de Madagascar.

Сколько человек вошли в совет, не уточняется. Его председателем стал сам Рандрианирина. Он сказал, что в будущем в совет могут войти и гражданские. Также полковник объявил о приостановке действия конституции страны и создании Высокого суда реформ. Ему в течение двух лет предстоит организовать референдум по новому основному закону, а также всеобщие выборы.

На этот период в стране будет действовать «Хартия переходного периода Республики Мадагаскар». Согласно ей, продолжительность переходного периода устанавливается максимум в 24 месяца с возможностью однократного продления на 12 месяцев, «если того потребует ситуация в стране». Главным органом управления назначен Национальный переходный совет обороны.

