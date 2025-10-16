Мадагаскар исключен из Африканского союза после военного переворота

Происшествия,В мире
607
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

12 октября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина бежал из страны после того, как молодые протестующие свергли правительство, а армия дезертировала и присоединилась к выступающим, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: Kazpravda.kz

Африканский союз (АС) временно исключил Мадагаскар из своих структур после того, как в стране произошел военный переворот.  

«Членство Мадагаскара отныне приостановлено», - сообщил глава комиссии АС Махамуд Али Юсуф.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды.

Группа военных, выступившая в поддержку протестующих на Мадагаскаре, 14 октября взяла власть в свои руки и распустила все прежние органы управления страной. Временным президентом стал Микаэль Рандрианирина, глава корпуса армейской административной и технической службы.

Позже полковник Микаэль Рандрианирина, глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), сообщил, что управлять страной будет совет, состоящий из офицеров армии и жандармерии. Об этом пишет местная газета L'Express de Madagascar.

Сколько человек вошли в совет, не уточняется. Его председателем стал сам Рандрианирина. Он сказал, что в будущем в совет могут войти и гражданские. Также полковник объявил о приостановке действия конституции страны и создании Высокого суда реформ. Ему в течение двух лет предстоит организовать референдум по новому основному закону, а также всеобщие выборы.

На этот период в стране будет действовать «Хартия переходного периода Республики Мадагаскар». Согласно ей, продолжительность переходного периода устанавливается максимум в 24 месяца с возможностью однократного продления на 12 месяцев, «если того потребует ситуация в стране». Главным органом управления назначен Национальный переходный совет обороны.

12 октября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина бежал из страны после того, как молодые протестующие свергли правительство, а армия дезертировала и присоединилась к выступающим. 14 октября глава CAPSAT сообщил, что военное подразделение взяло на себя управление страной.

 

#переворот #Мадагаскар #АС

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа…
По факту избиения школьника в Кызылорде возбуждено уголовно…
ХАМАС передал Израилю тело еще одного заложника
Цена на золото вновь бьет рекорд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]