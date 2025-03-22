Макгрегор вновь заявил о планах стать президентом Ирландии

Сейчас президентом Ирландии является 83-летний Майкл Хиггинс. Новые выборы пройдут в ноябре 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь объявил в соцсети Х о планах баллотироваться на пост президента Ирландии.

«Ирландия, выбор за тобой, и он прост. Голосуй за меня как за своего президента, и мы вместе спасем Ирландию», — написал 36-летний Макгрегор.

Впервые Макгрегор говорил о желании баллотироваться в президенты в сентябре 2024 года.

Выборы президента Ирландии пройдут в ноябре 2025 года. Президентом Ирландии сейчас является 83-летний Майкл Хиггинс.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

Свой последний бой Макгрегор провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде, когда Макгрегор получил перелом ноги.

В прошлом году Макгрегор проиграл в суде по гражданскому иску об изнасиловании. Суд в Дублине 22 ноября обязал его выплатить €250 тыс. Никите Хэнд за изнасилование в декабре 2018 года. Макгрегор заявлял о том, что сексуальные отношения между ними были по обоюдному согласию и он подаст апелляцию.