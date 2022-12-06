Максимальные ставки по депозитам в тенге повысил КФГД
Экономика , Общество
Вслед за повышением базовой ставки Национальным банком, КФГД повысил максимальные ставки по депозитам физлиц в тенге на декабрь 2022 года и январь 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Представители Казахстанского фонда гарантирования депозитов сообщили, что новые размеры предельных ставок вводятся в действие с 6 декабря текущего года.
В КФГД также отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.
Напомним, 5 декабря Нацбанк объявил о повышении базовой ставки до 16,75 тенге.