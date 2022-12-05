Нацбанк повысил базовую ставку до 16,75 процента

Экономика
Елисеева Екатерина
корреспондент

Текущее решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире

Фото пресс-службы Нацбанка РК

Национальный банк Казахстана принял решение вновь повысить базовую ставку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/– 1 п.п. Текущее решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире. Со стороны внутренней экономики отмечаются исторически максимальные инфляционные ожидания, дисбаланс спроса и предложения, а также перестройка торговли при ускоренном росте импорта", – говорится в сообщении.

Национальный банк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки. Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий. Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая.

"Инфляция формируется на высоких уровнях. В ноябре ее годовое значение составило 19,6%, продемонстрировав рост по всем компонентам. Месячная инфляция в ноябре несколько замедлилась, но все еще остается высокой, существенно превышая многолетние средние показатели. Это обусловлено высокой внешней инфляцией при устойчивом внутреннем спросе и продолжающейся переориентацией логистических цепочек импорта потребительских товаров на новые торговые маршруты. В этой среде инфляционные ожидания населения и предприятий, сохраняющиеся вблизи исторических максимумов, и рост потребительского кредитования служат усиливающими проинфляционными факторами. В условиях разрывов цепочек поставок незаякоренные инфляционные ожидания стимулируют потребление товаров как краткосрочного, так и длительного использования", – пояснили в пресс-службе банка. 

Со стороны внешних условий ожидается, что в среднесрочном периоде проинфляционные факторы внешней среды будут смягчаться в результате подавленного мирового спроса вследствие повсеместного ужесточения монетарных условий.

Дополнительным фактором постепенного снижения инфляционного давления является хороший урожай на зерновые. Вместе с тем уровень цен на продовольствие в целом сохранится высоким. Фактором риска является продолжающийся военный конфликт в Украине.

С учетом указанных факторов прогноз инфляции был пересмотрен. В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 20-21%. По оценкам, пик годовой инфляции прогнозируется в I квартале 2023 года. В результате продолжающейся структурной перестройки торговли при высоких инфляционных ожиданиях и дезинфляционной внешней среде прогноз по инфляции на 2023 год повышен до 11-13%.

"В 2024 году в результате роста внутреннего спроса и более медленного снижения ожиданий инфляция прогнозируется в пределах 7-9%. Такая траектория инфляции ожидается при условии, что по мере смягчения инфляционного фона и при стабильных ценах на зерновые инфляционные ожидания снизятся и закрепятся на исторически среднем уровне. Это позволит инфляции в дальнейшем достичь целевых ориентиров", – продолжили в Нацбанке РК. 

В динамике экономического роста, несмотря на общее замедление, основные сектора экономики, за исключением горнорудного, растут быстрее в текущем году. Снижение выпуска горонодобывающей отрасли связано с ремонтами на месторождениях, а также нарушениями логистики. Рост ВВП в этом году сложится в пределах 2-3% с последующим ускорением в 2023 году до 3-4%.

"Это связано с более слабым внешним спросом, более умеренной добычей нефти, чем ожидалось ранее, и периодически возникающими проблемами с доставкой казахстанского экспорта на мировые рынки. В дальнейшем прогнозируется стабилизация роста ВВП около потенциала. Основными драйверами будут выступать рост экспорта из-за увеличения добычи нефти, а также увеличение инвестиций при умеренном спросе со стороны домашних хозяйств. Фискальная политика в следующем году все еще будет в стимулирующей зоне, но в результате действия бюджетного правила в среднесрочном периоде импульс будет ослабевать. Это будет поддерживать государственное потребление и внутренний спрос. Дальнейший рост экономики будет сдерживаться ростом импорта", – объяснили в пресс-службе банка. 

Риски прогноза по инфляции связаны с неопределенностью относительно последствий геополитической напряженности и ее дальнейшего развития, протяженностью периода структурной перестройки торговли, высокими и нестабильными инфляционными ожиданиями, сохранением высокой продовольственной инфляции.  

С учетом прогноза по инфляции Национальный Банк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки. Достигнутый уровень базовой ставки оценивается как достаточно высокий. Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая.

Ключевые параметры прогноза приведены в приложении к пресс-релизу. Более полная информация о факторах принятого решения и прогноза будет размещена в Докладе о денежно-кредитной политике на официальном интернет-ресурсе Национального Банка 12 декабря 2022 года.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 13 января 2023 года в 14:00 по времени Астаны.

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