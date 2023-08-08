Мальчик скончался при падении футбольных ворот в Астане

Во время игры на футбольном поле на голову мальчика упали железные ворота, в результате чего он скончался на месте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

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По данным ДП, 7 августа в полицию поступило сообщение о том, что во время футбольной игры на поле одной из столичных школ произошел несчастный случай: на голову ребенка упала металлическая конструкция, в результате чего он скончался на месте.

"По данному факту Управлением полиции района «Байконыр» начато досудебное расследование согласно уголовной статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которая относится к выполнению работ и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – рассказали в департаменте.

Там же отметили, что на основании статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан иная информация разглашению не подлежит.