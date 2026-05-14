Малыш погиб под колесами служебного авто полиции в Актау

За рулем машины в момент происшествия находился полицейский

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

13 мая в 27 микрорайоне Актау произошло ДТП с участием служебного автотранспорта. В результате наезда погиб ребенок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Мангистауской области

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на произошедшее.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания. По итогам расследования будут приняты меры в строгом соответствии с законом», – прокомментировали в департаменте.

Там же добавили, что руководство областного Департамента полиции выразило глубокие соболезнования семье погибшего и взяло ход расследования под особый контроль.

Ранее в Астане, по улице Иманова, водитель автомашины Kia Seltos, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на малолетнего ребенка, который выбежал на проезжую часть.