Марат Кожаев назначен депутатом Сената

Он освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел РК

Фото: пресс-служба Сената

Указом главы государства Кожаев Марат Шадетханович назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Распоряжением президента он освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел РК.

Генерал-лейтенант полиции Марат Кожаев в 1989 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2001 году - Академию МВД РК.

С 1984 года – милиционер Изолятора временного содержания ОВД Каскеленского района УВД Алматинской области;

С 1989 по 2001годы работал в следственной службе, в том числе и на руководящих должностях УВД Алматинской области;

С 2004 по 2009 г – заместитель начальника ДВД г. Алматы;

С февраля 2012 года – председатель Следственного комитета МВД Республики Казахстан;

С сентября 2014 года - начальник ДВД Павлодарской области;

С декабря 2017 года – начальник ДП г. Нур-Султан;

С 6 апреля 2019 года – первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

За достигнутые успехи в служебной деятельности неоднократно поощрялся руководством МВД, награжден орденом «Айбын» 2 степени (2013) и 7 медалями.