Подсолнечное масло из Казахстана, а также отечественные маргарины, жиры, спреды, майонезы, высокобелковые корма для животных и птиц высоко ценятся в странах Юго-Восточной Азии и Европы. Какие факторы, помимо благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, позволили добиться столь значительных успехов? На этот и другие вопросы «Казахстанской правды» отвечает председатель правления ОЮЛ «Национальная ассоциация переработчиков масличных культур» (НАПМК) Ядыкар Ибрагимов.

– Ядыкар Мусаджанович, развитие переработки сельскохозяйственного сырья относится к одной из прио­ритетных задач отечественного АПК, о чем неоднократно говорил в своих программных выступлениях Глава государства. Сектор, который представляете вы, в последние годы демонстрирует заметные успехи. Каковы на сегодняшний день его ключевые показатели?

– Масложировая отрасль – одна из важнейших и перспективных в Казахстане. В последние четыре сезона она действительно демонстрирует рост, в том числе за счет расширения посевных площадей масличных культур, увеличения объемов их переработки и наращивания экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

В минувшем году площадь посевов достигла 3,9 миллиона гектаров, что на 37,7 процента (1,1 миллиона гектаров) больше по сравнению с позапрошлогодним периодом. Наибольший рост посевов (на 38,4 процента) зафиксирован по подсолнечнику. Его площади составили дополнительно 491,1 тысяча гектаров.

Производственные мощности предприятий по переработке маслосемян превышают пять миллионов тонн в год. По итогам 2025-го в республике было выпущено 888,8 тысячи тонн рас­тительного масла, из них 752 тысячи тонн – подсолнечного, что в 2,3 раза больше, чем в 2021-м.

Помимо подсолнечного масла, предприятия отрасли выпускают маргарины, жиры, спреды, майонезы, соусы. Масложировая продукция включает в себя и высокобелковые корма, которые должны присутствовать в рационе корм­ления птиц и животных.

Изменения в сегменте, который на рынке занимает переработка маслосемян, оказывают мультипликативный эффект на другие секторы экономики АПК. Ведь при дефиците масличного сырья могут подорожать молочная продукция и мясо, кондитерские изделия, куриные яйца.

Благодаря поддержке Правительства, а также мерам, принимаемым Ассоциацией по развитию масложирового производства, в последние четыре года казахстанским маслозаводам удалось значительно нарастить производство растительных масел. При этом возможность их экспорта и продажи по более высоким мировым ценам позволили обеспечить стабильность оптовых цен на внутреннем рынке.

Так, согласно данным FAO, с мая 2023-го по 31 декабря 2025 года индекс мировых цен на растительные масла поднялся на 39 процентов. Подсолнечное масло в странах Европы подорожало на 47 процентов. При этом в Казахстане за тот же период оптовая цена от маслозаводов на подсолнечное масло для внутреннего рынка в соответствии с условиями меморандума, заключенного между Нацио­нальной ассоциацией переработчиков масличных культур, министерствами торговли и интеграции, сельского хозяйства, не превышала 730 тенге за литр.

Что касается внешней торговли, то на сегодня Казахстан занимает восьмое место в мире по экспорту подсолнечного масла. Республика также входит в топ-3 экспортеров подсолнечного шрота в страны Европейского союза.

Кроме того, за страной закрепилось лидерство в Центрально-Азиатском регионе. Так, в 2024 году Казахстан стал основным поставщиком растительных масел в Узбекистан и Таджикистан. Доля казахстанского масла на рынке Узбекистана достигла 65 процентов (в 2017-м – 13 процентов), а в Таджикистане – 74 процентов (в 2017-м – 15 процентов).

– Вы сказали, что наша страна вошла в тройку самых крупных поставщиков подсолнечного шрота в страны Евросоюза. Почему эта наша продукция стала такой привлекательной для европейцев?

– Благодаря качеству. Во-первых, на внешнем рынке Казахстан зарекомендовал себя как производитель высококачественной и экологически чистой продукции. Многие маслозаводы, входящие в состав отраслевой ассоциации, – обладатели соответствующих международных сертификатов, на которые европейские заказчики и потребители обращают особое внимание.

К слову, расширение рынков сбыта делает наше производство безотходным. Сегодня одним из товаров с высокой востребованностью, помимо подсолнечного шрота, выступает гранулированная подсолнечная лузга, используемая европейцами в качестве экологичного топлива. Ранее маслозаводы ее попросту утилизировали, сейчас же имеют возможность продавать в страны Европейского союза.

Во-вторых, в мире наблюдается снижение объемов возделывания подсолнечника в связи с геополитической ситуацией, при этом спрос на подсолнечное масло ежегодно увеличивается, что обеспечивает стабильность экспортных цен.

В-третьих, объемы производства масложировой продукции ежегодно растут и в разы превышают внутреннее потребление, в связи с чем излишки необходимо экспортировать. Диверсификация каналов сбыта нивелирует демпинг цен, и в ассоциации целенаправленно работают над расширением экспортных направлений.

– В Казахстане продолжается диверсификация аграрного сектора, год от года расширяется площадь масличных культур. Готовы ли наши заводы к приему и переработке урожая? Какие новые мощности будут введены в эксплуатацию в нынешнем году?

– Да, структура посевных площадей меняется, аграрии из-за нарастающих проблем с поливной водой охотно переходят на выращивание более рентабельных масличных культур. В результате за последние пять лет посевы подсолнечника увеличились на 85 процентов, или на 810 тысяч гектаров, достигнув исторического максимума – 1,8 миллио­на гектаров.

Этому способствует гарантированный сбыт на внутреннем рынке, хорошие показатели рентабельности по сравнению с зерновыми, а также форвардное финансирование со стороны маслозаводов. В 2025 году суммарные размеры этого вида поддержки фермеров составили 43 миллиарда тенге. Таким образом, пятую часть площадей посевов подсолнечника финансируют именно отечественные переработчики.

На сегодня мощности по переработке данной сельскохозяйственной культуры в республике превышают 4,3 миллиона тонн в год, что в два раза больше валового сбора маслосемян в весе после доработки урожая на складах. Поэтому практически весь выращенный подсолнечник перерабатывается внутри страны.

В ближайшей перспективе ожидается увеличение имеющихся перерабатываю­щих мощностей, они превысят 6 миллионов тонн в год.

Кроме того, идет работа над проектами по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, в период с 2026 по 2028 год планируется запуск новых производств по рафинации, а также модернизация существующих производств. Это даст возможность расширить ассортимент продукции в бутилированном виде внутри страны, нарастить объемы экспорта и значительно увеличить приток валютной выручки.

На сегодня производственные мощности по рафинации в республике составляют 481 тысячу тонн в год, но, по нашим расчетам, данный показатель в 2028 году с учетом темпов развития этого направления может превысить один миллион тонн.

– Что бы вы посоветовали фермерам, которые не желают проводить диверсификацию, перестраивать имеющиеся технологии?

– Изучая рынок, мы видим, что возделывание монокультур повышает экономические риски сельхозтоваропроизводителей: это наглядно видно на примере пшеницы, цена на которую сравнительно невысока из-за ограниченности рынков сбыта и высокого предложения со стороны отечественных зерновых хозяйств.

В этой связи в севооборот необходимо включать и другие культуры, которые будут соответствовать следующему комп­лексу факторов: спросу и предложению, соблюдению агротехнологий, рентабельности и трендам. Одни из наиболее перс­пективных сельхозкультур – масличные. К примеру, потенциал расширения посевов подсолнечника с учетом научно обоснованных норм составляет свыше четырех миллионов гектаров, рапса – миллион, сои – до двух миллионов гектаров.

На продукцию переработки маслосемян имеется стабильный спрос на внутреннем рынке, не говоря уже о большой востребованности за рубежом. К тому же переработка и производство высокобелковых кормов выступают, как уже было сказано выше, основой для развития смежных отраслей – птицеводства, животноводства и комбикормовой промышленности.

В частности, соевый и подсолнечный шрот и жмых обязательны в рационе кормления птицы, а рапсовый широко используется при производстве корма для поголовья скота молочного направления. С учетом задачи – достичь самообеспеченности мясом птицы, которая поставлена перед агропромышленным комплексом страны, а также курса на активное строительство молочно-товарных ферм, в ближайшие годы потребность в высокобелковых кормах будет только расти и, соответственно, увеличиваться спрос на урожаи масличных культур.

– И в завершение разговора: каковы основные экспортные направления и объемы поставок отечественной масложировой продукции?

– Уже сегодня мировой спрос на казахстанские растительные масла превышает объемы имеющегося производства более чем в 30 раз, поэтому у нас имеется огромный потенциал для роста. Казахстанские экспортные рынки – это Китай, страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Закавказья и Европейский союз. Только КНР ежегодно импортирует порядка 18 миллионов тонн масложировой продукции.

По итогам 2024–2025 маркетингового года экспорт растительных масел, шрота и жмыха превысил 1,3 миллиона тонн. Это на 31 процент больше показателя предыдущего маркетингового года, в валютном выражении выручка составила 837 миллионов долларов, обеспечив рост на 49 процентов.

По прогнозу Всемирного банка, к 2050 году население стран Средней Азии существенно увеличится. Для покрытия растущего спроса на растительные мас­ла, шрот и жмых региону, по нашим оценкам, потребуется дополнительно импортировать порядка миллиона тонн продукции ежегодно.

Вместе с тем, несмотря на положительную конъюнктуру, ассоциация продолжает работать над расширением рынков сбыта. Совместно с International Trade Centre (ITC) и QazTrade при сотрудничестве с министерствами сельского хозяйства, торговли и интеграции РК и АО «Қазақстан темір жолы» разработана Дорожная карта по развитию экспорта масложировой продукции на 2026–2028 годы. Согласно сделанным расчетам, по итогам 2027 года экспорт­ная выручка отрасли составит порядка одного миллиарда долларов.