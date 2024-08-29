Масштабная конференция на тему коммерциализации электромашиностроения прошла в Астане

Сегодня в столице состоялась конференция на тему «Коммерциализация инновационных проектов в сфере электромашиностроения», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мероприятии приняли участие заинтересованные эксперты, представители науки, энергетической отрасли и IT-специалисты, которые обсудили ключевые аспекты внедрения и масштабирования инновационных решений в электроэнергетике.

Организаторами конференции выступили казахстанский трансформаторный завод «Asia Trafo», АО НИПИИ «Энергия», ТОО «Trenco R&D» при поддержке АО «Фонд науки».

Заместитель председателя правления завода ТОО «Asia Trafo» Даурбек Атеев рассказал, что их предприятие ежегодно осваивает производство новых типов трансформаторов и оборудования, которое ранее не производилось в Казахстане.

«Сегодня мы представили новый проект компании, поддержанный Фондом науки - электропечные преобразователи для металлургических заводов. Создание инновационных электропечных преобразователей обеспечивает не только экономию финансовых и материальных ресурсов, но и ускоряет технологическое развитие. Они способствуют защите окружающей среды и повышению надежности оборудования, что, в свою очередь, гарантирует безопасное и стабильное функционирование металлургической промышленности Казахстана, укрепляя ее позиции и конкурентоспособность на мировом рынке», - отметил он.

По словам спикера, преобразователи разработаны для работы в экстремальных условиях, включая резкие скачки электрической нагрузки и короткие замыкания. Их внедрение поможет металлургическим заводам повысить эффективность и безопасность работы, а также улучшить контроль и преобразование энергии, необходимой для металлургических печей.

На конференции были обсуждены современные научно-технические разработки, направленные на предотвращение аварий и повышение безопасности работы энергетических объектов. Также были представлены передовые технологии в области энергетики, способные существенно улучшить эффективность и надёжность энергетических систем.

IT-специалист ТОО UMAY R&D Асхат Корал рассказал о проекте по разработке системы для мониторинга подстанционного оборудования.

«Мы разрабатываем продукты, позволяющие спрогнозировать нагрузки на электрические станции, сбои в их работе. Мы получаем и объединяем эти данные в одном сервере. На данный момент наша компания внедряет IT-технологии в сферу энергетики. В одном из наших проектов мы снимаем данные с датчиков и отрабатываем их на сервере, выводя их предварительно на экран. Параллельно мы ведем несколько аналогичных проектов», - пояснил он.

По его словам, так как в данное время в Казахстане ощущается дефицит электроэнергии, внедрение современных технологий, применение нейронных сетей и цифровизация в сфере энергетики позволит решить данную проблему.

Конференция наглядно показала, насколько важно тесное сотрудничество между наукой и промышленностью, чтобы инновации могли внедряться в реальные проекты. Участники выразили надежду, что подобные встречи помогут укрепить связи между учёными и представителями бизнеса, а также станут стимулом для дальнейшего развития технологий в стране.