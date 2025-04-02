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Мероприятие, направленное на пресечение незаконного вылова ценных видов рыб, в том числе из семейства осетровых, будет проводиться в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях до 31 мая.

Как рассказал председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Серик Сермагамбетов, создан специальный штаб для координации действий правоохранительных и природоохранных органов.

– Для борьбы с браконьерством привлечены 1 466 специалистов, из которых 604 работают в Атырауской области. Кроме того, задействованы 298 автомобилей, 84 лодки и мелких судов, шесть летательных аппаратов и квадроциклы. При необходимости будет использован вертолет, – сообщил Серик Сермагамбетов.

Основные силы намечено сконцентрировать на побережье, в акватории Каспийского моря и предустьевых пространствах рек Жайык и Кигаш, поскольку именно в этих местах чаще всего орудуют браконьеры. Кроме того, в период проведения акции будет усилен контроль вывоза рыбы и рыбной продукции за пределы республики в аэропортах трех регионов, на вокзалах и крупных автотрассах.

– По опыту прошлых лет известно, что в период весенней путины деятельность браконьерских групп активизируется. В ходе прошлогодней рыбоохранной акции было выявлено 945 нарушений природоохранного законодательства, к административной ответственности привлечены 694 нарушителя, наложены административные штрафы на сумму 19,4 миллиона тенге, зарегистрирован 71 уголовный материал. Всего изъято 11,3 тонны рыбы, – уточнил Серик Сермагамбетов.

Для контроля за общественным порядком и в целях пресечения незаконного вылова рыбы на прибрежных территориях реки Жайык задействованы 17 камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. В ходе акции в Атырауской области будет создано 18 пунктов контроля, из которых семь станционных и 11 мобильных.

– Лица, незаконно эксплуатирующие государственное богатство, должны привлекаться к ответственности. Помимо штрафа в размере трех тысяч месячных расчетных показателей предусмот­рено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, – отметил Серик Сермагамбетов.