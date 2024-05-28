Масштабные мероприятия по снижению загрязненности воздуха

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Самат Бейсембаев

В Казахстане осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха в 69 крупных населенных пунктах.

фото из архива "КП"

К самым загрязненным отнесены восемь городов – Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск и Шымкент. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета экологического контроля и регулирования МЭПР РК Айдар Абдуалиев.

В Алматы за 2023 год общий объем выбросов в атмосферу составил 38,9 тыс. тонн, 98,9% из них пришлись на теплоэнергетику. Для снижения негативных показателей ведется работа по модернизации котлов ТЭЦ-2 с переводом на газ.

– На сегодня 99% жителей города обеспечено газом. К 2027 году планируется довести газоснабжение южного мегаполиса до 100%. Значительное воздействие на состояние городской атмосферы оказывают также выхлопы автотранспорта, – сказал спикер.

В столице за прошлый год объем выбросов в воздух составил 58 тыс. тонн. Из них 81% связан с работой ТЭЦ и котельных, на производственные процессы пришлось 19%. В том числе зафиксированы случаи высокого загрязнения сероводородом, поступающим из канализационных люков. Для его локализации в точке слива установлены четырехуровневый угольный фильтр и вентиляционная камера.

В целом, по словам спикера, по республике фактический объем выбросов загрязняющих веществ за 2023 год составил 2,5 млн тонн.

Основными причинами загрязнения атмосферы в городах республики являются тепловые источники – ТЭЦ, котельные, предприятия промышленности, устаревшие канализационно-очистные сооружения, автотранспорт и частный жилой сектор.

– Для снижения выбросов в окружающую среду от производственных объектов министерством утвержден план мероприятий, предусмат­ривающий сокращение эмиссии на 20% для 50 наиболее крупных промышленных предприятий; осуществляется контроль над исполнением «дорожных карт» по комп­лексному решению экологических проблем регионов, – отметил Айдар Абдуалиев.

Для снижения атмосферного загрязнения в РК завершено строительство канализационных сетей и очистных сооружений в городе Сергеевке Северо-Казахстанской области, построен полигон ТБО в Аральске мощностью в 37 тыс. тонн в год. Наряду с этим в Аршалынском райо­не Акмолинской области запущена ветряная электростанция, а в Туркестанской области котельная ГКП «Туркестан жылу» переведена на природный газ.

Проводятся и различные экологические акции, одна из которых – «Таза Қазақстан».

– На территории населенных пунктов страны ведется посадка 15 млн деревьев. Утверждены региональные планы озеленения и создания зеленых зон. С 2021 по 2025 год планируется ежегодно высаживать по три миллиона деревьев, – сказал заместитель председателя комитета.

#экология #СЦК #пресс-конференция #Таза Қазақстан

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