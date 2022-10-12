Массовое отравление в одном из кафе Кентау: стали известны подробности

168 человек отравились едой в одном из популярных кафе Кентау. О массовом отравлении стало известно после того, как в местные учреждения здравоохранения один за другим обратились полторы сотни горожан. Симптомы недомогания у всех оказались схожи: рвота, тошнота, головокружение. Медики диагностировали пищевое отравление, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как стало известно, все пострадавшие заказывали еду в одном и том же кафе. Причем услугами кафе горожане, оказавшиеся на больничной койке, пользовались с четверга по воскресенье. Практически все заказывали суши, пиццу, картофель фри и курицу. Санитарные врачи взяли пробы из всех блюд для проведения лабораторных исследований.
Санэпиднадзор в экстренном порядке провел внеплановую проверку кафе, констатировав нарушение санитарных требований. Выяснилось, что у собственника заведения нет необходимых разрешительных документов на работу, а у поваров – справок о прохождении медосмотра и санитарных книжек.
Отмечается, что это уже не первый случай кишечной инфекции в данном кафе. На исходе лета здесь же было массовое отравление. Руководителей даже наказали за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, выписав штраф на сумму 700 тыс. тенге.
Еще 8 человек попали в больницу, отравившись там же в начале октября. Но кафе продолжило работу. Через несколько дней инцидент повторился – только количество пострадавших на этот раз достигло 168 человек.
Эту информацию на экстренном брифинге озвучила заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Туркестанской области Алтын Досанова. По ее словам, около сотни человек госпитализированы в медицинские учреждения города Кентау. Среди них 5 беременных женщин и 33 ребенка. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Полсотни человек направлены на амбулаторно-поликлиническое обследование по месту жительства. Несколько пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения Туркестана. По мере улучшения состояния отдельных пациентов будут выписывать под наблюдение врачей по месту жительства.
После сообщения о массовом отравлении кафе временно закрыли. Полиция проводит доследственную проверку.