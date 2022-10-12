Массовое отравление в одном из кафе Кентау: стали известны подробности

168 человек отравились едой в одном из популярных кафе Кентау. О массовом отравлении стало известно после того, как в местные учреждения здравоохранения один за другим обратились полторы сотни горожан. Симптомы недомогания у всех оказались схожи: рвота, тошнота, головокружение. Медики диагностировали пищевое отравление, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как стало известно, все пострадавшие заказывали еду в одном и том же кафе. Причем услугами кафе горожане, оказавшиеся на больничной койке, пользовались с четверга по воскресенье. Практически все заказывали суши, пиццу, картофель фри и курицу. Санитарные врачи взяли пробы из всех блюд для проведения лабораторных исследований.

Санэпиднадзор в экстренном порядке провел внеплановую проверку кафе, констатировав нарушение санитарных требований. Выяснилось, что у собственника заведения нет необходимых разрешительных документов на работу, а у поваров – справок о прохождении медосмот­ра и санитарных книжек.

Отмечается, что это уже не первый случай кишечной инфекции в данном кафе. На исходе лета здесь же было массовое отравление. Руководителей даже наказали за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, выписав штраф на сумму 700 тыс. тенге.

Еще 8 человек попали в больницу, отравившись там же в начале октября. Но кафе продолжило работу. Через несколько дней инцидент пов­торился – только количество пострадавших на этот раз достигло 168 человек.

Эту информацию на эк­стренном брифинге озвучила заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Туркестанской области Алтын Досанова. По ее словам, около сотни человек госпитализированы в медицинские учреждения города Кентау. Среди них 5 беременных женщин и 33 ребенка. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Полсотни человек направлены на амбулаторно-поликлиническое обследование по месту жительства. Несколько пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения Туркестана. По мере улучшения состояния отдельных пациен­тов будут выписывать под наб­людение врачей по месту жительства.

После сообщения о массовом отравлении кафе временно закрыли. Полиция проводит доследственную проверку.