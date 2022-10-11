Почти 170 человек отравились в одном из кафе Кентау

В Туркестанской области 168 человек отравились в кафе Кентау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Все пострадавшие заказывали еду в одном из общепитов Кентау. Чем именно отравились – суши, пиццей, или фри – пока неизвестно. Проводятся лабораторные исследования образцов фастфуда.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, заведено уголовное дело.

Помимо этого, санэпидемиологи совместно с полицейскими провели внеплановую проверку объекта. Оказалось, что там не соблюдаются санитарные требования, отсутствуют разрешение на деятельность и данные о прохождении медицинского осмотра, а также документы, удостоверяющие безопасность сырья и продукции.

Работа заведения временно приостановлена.

Как отмечает телеканал, это не первый случай отравления клиентов в данном кафе. В августе прошлого года в больницы поступили 8 человек, отравившись продукцией этого же общепита.

"Всего зарегистрировано 145 человек. Из них 98 – госпитализированы, 47 – направлены на амбулаторное лечение. В больницы Туркестана поступил 31 отравившийся, Кентау – 67. Из них 5 беременных женщин и 33 ребенка. Состояние всех на сегодня средней тяжести. Пациентов, которые идут на поправку, выписываем", - рассказала заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Алтын Досанова.