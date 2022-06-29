Фото: Минэкологии РК
Происшествия
Массовую гибель краснокнижных птиц выявили в резервате в Атырауской области

2 500 метрвых птиц обнаружили на территории Государственного природного резервата «Акжайык» в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

26 июня текущего года на территории Государственного природного резервата «Акжайык» инспекторы выявили факт гибели птиц.

«При осмотре участка было зафиксировано более 1 тысячи тушек чеграв, более 1 200 тушек черноголовых хохотунов и 300 тушек хохотуний. Из перечисленных видов черноголовый хохотун занесен в Красную книгу Казахстана», – сообщили в Минэкологии.

У павших чаек (трех черноголовых хохотунов и двух хохотуний) были взяты необходимые пробы для дальнейшего исследования.

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