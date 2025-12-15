Массовый забег Санта-Клаусов провели в Мексике

В столице Мексики прошёл массовый забег Санта-Клаусов. В красочном мероприятии приняли участие более 3 000 человек разных возрастов и профессий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Для удобства бегунов дистанции разделили на три отрезка в один, пять и десять километров. Некоторые из них пришли туда со своими питомцами, которые также облачились в яркие костюмы сказочных персонажей.

Победителей наградили символическими медалями и другими поощрительными призами. Главное, отмечают организаторы, - это не победа а создание атмосферы в преддверии одного из долгожданных праздников.

Отметим, что забег Санта-Клаусов в Мексике проходит уже в седьмой раз. Впервые он состоялся в 2018 году.

Ранее в центре Парижа прошёл культовый забег официантов.

 

