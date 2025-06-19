Юбилей Сабита Муканова в Северо-Казах­станской области стал важным культурным событием, объединившим науку, искусство и поэзию. На родине классика казахской литературы прошли научно-практическая конференция и республиканский айтыс, приуроченные к 125-летию писателя, чье имя стало символом духовного кода нации.

фото СКОФ «Аmanat»

В работе конференции приняли участие советник Президента РК Малик Отарбаев, аким области Гауез Нурмухамбетов, дочь писателя Жанна Муканова, а также видные ученые, литературоведы и представители творческой интеллигенции.

– Литература – это зеркало эпохи, а Сабит Муканов – голос своего времени. Его творчество помогает нам сохранять духовную идентичность, особенно в период перемен, – отметил Малик Отарбаев.

Участники встречи говорили о значении произведений писателя в формировании национального сознания и исторической памяти. Особое внимание было уделено его вкладу в развитие казахской прозы и мемуарной литературы.

– Сабит Муканов – фигура, формировавшая облик казахской литературы и национальной идеи. Его произведения – это мост между прошлым и будущим, они наполнены болью, надеждой и поиском истины, – подчеркнул глава региона Гауез Нурмухамбетов.

Завершилась конференция возложением цветов к памятнику писателю и премьерой спектакля «Мөлдір махаббат» в Казахском театре им. С. Муканова – лиричной и глубокомысленной постановкой по одноименному роману.

Знаковым событием юбилейного года стал и республиканский поэтический айтыс «Сөз зергері – Сәбит», прошедший в селе Пресновка Жамбылского района – на малой родине Сабита Муканова.

Айтыс торжественно открыл аким района Азамат Бектасов:

– Земля, где родился Сабит Муканов, дала Казахстану одного из величайших писателей. Мы обязаны хранить его наследие не только в книгах, но и в сердцах, в живом слове и, как сегодня, на айтысе.

Творческое состязание объединило 12 акынов из 11 регионов страны. Сцена районного Дома культуры превратилась в поэтическую арену, где в течение нескольких часов звучали строки о языке, Родине, преемственности поколений и вечных ценностях. Поэтическое состязание стало частью партийного проекта «Ұлттық мұра», направленного на возрождение культурных традиций. Организаторами выступили акимат СКО, партия «Amanat» и Международный союз айтыскеров-акынов и жыршы-термеши.

Вел айтыс известный акын – доктор филологических наук депутат Мажилиса Парламента Аманжол Алтай. Победителем стал представитель СКО Жаркын Жупархан, которому дос­тались Гран-при и признание коллег и зрителей.

...Сабит Муканов не только классик, но и летописец казахского народа. Его романы «Ботагоз», «Сырдарья» и «Школа жизни» – не просто литературные произведения, это культурные коды, через которые молодое поколение узнает свою историю и обретает идентичность. Переведенные на десятки языков, инсценированные и экранизированные, его книги живут в сознании и памяти народа. А мероприятия, прошедшие в честь его 125-летия, стали не только признанием заслуг писателя, но и актом культурной преемственности.

Юбилей писателя еще раз показал, что слово в Казахстане по-прежнему звучит сильно и точно – в научных докладах, в театральных постановках и в живом ритме айтыса.