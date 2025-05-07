Особое внимание уделяется оснащению спасательных подразделений современной техникой, вертолетами и самолетами, и обмундированием для повышения эффективности их работы, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Глава МЧС держит курс на постоянное развитие материально-технического обеспечения, чтобы повысить эффективность работы территориальных подразделений. Автопарки ДЧС активно пополняются специальной техникой для спасения жизней, реагирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

МЧС осуществляет работу по приобретению современных образцов мировых брендов спасательной техники для нужд территориальных подразделений. Развитие материально-технической базы свидетельствует о приоритете государственной политики в области обеспечения безопасности населения и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций.

В 2024 году и с начала 2025 года для подразделений Министерства приобретено более 500 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники, 5 воздушных судов и порядка 18 тысяч единиц оборудования (за счет республиканского и местного бюджетов).

МЧС на основе завершенного строительства нового уникального пожарного депо в г.Астана выработан единый стиль по оформлению проектов пожарных депо. Для безопасной эксплуатации зданий пожарных частей, а также в целях улучшения условий труда личного состава проводятся капитальные и текущие ремонты пожарных подразделений и общежитий во всех регионах страны. Одновременно внешний облик пожарных подразделений в соответствие с эскизными проектами приведен в единую цветовую гамму.

Осуществляется поэтапное оснащение территориальных органов беспилотными аппаратами, позволяющей определять масштаб бедствия при крупных пожарах, а также оказывающей значительную помощь в наземных поисково-спасательных операциях и профилактической работе.

В целях обеспечения готовности к борьбе с огнем, пожарные подразделения оснащаются современной техникой и оборудованием, включая инновационные решения. В целом министерством ведется политика оснащения пожарных подразделений только качественной техникой, оборудованием и снаряжением последнего поколения, в том числе многофункционального и унифицированного типа. Большую помощь в пожарных подразделениях оказывают автоцистерны-лестницы, которые позволяют решать задачи по тушению пожаров в многоэтажных зданиях.

Так, автопарк территориальных подразделений МЧС пополнился такими видами пожарной техники, как пожарная автоцистерна АЦ-5-40 на базе «КАМАЗ», пожарная автоцистерна АЦ-3-40 на базе «КАМАЗ», пожарная автолестница АЛ-32 на базе «КАМАЗ», пожарная автолестница 55 метров с надстройкой «MAGIRUS», автомобиль аварийно-спасательный на шасси «Toyota Hilux», оперативно-легковые автомобили на шасси «Skoda Kodiaq», автоцистерна на базе «Hyundai Pavise».

Также поставлена аварийно-спасательная техника для оперативно-спасательных отрядов, как шестиколёсный вездеход ТРЭКОЛ-39294, четырехколесный вездеход «Байкал», современное судно–катер «Marlin 830», аэролодка, квадроциклы, оперативно-спасательные и кинологические автомобили на базе «Toyota Hilux», снегоходы марки «Frontier 1000», беспилотные летательные аппараты «DJI Matrice 350».

Для авиации МЧС поставлены современные многофункциональные вертолеты МИ-8 АМТ и Airbus Helicopters H-145, которые предназначены для решения широкого круга задач: перевозки пассажиров и грузов, транспортировки крупногабаритных грузов на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших. Впервые поставлен многоцелевой двухмоторный самолет L‑410. Его основное предназначение — мониторинг обстановки, перевозка гуманитарных грузов и личного состава, а также эвакуация пострадавших.

Это важный шаг в развитии авиации спасательного ведомства, который позволит быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и доставлять помощь в труднодоступные районы. Кроме того, введение в эксплуатацию этого воздушного судна способствует развитию гражданской авиации в стране, поскольку повышает квалификацию пилотов, расширяет применение современных воздушных судов и создает новые возможности для эксплуатации легкой авиации в сложных условиях.

Автопарк воинских частей МЧС обновился современным комплексом «Алан-2», предназначенный для эффективной разведки и мониторинга радиационных, химических и биологических угроз. Автомашина значительно расширит возможности подразделений в области обнаружения и ликвидации потенциально опасных факторов, повышая безопасность и оперативность действий сил и средств МЧС. На сегодняшний день, «Алан-2» – это техника, отвечающая современным мировым требованиям и не имеющая аналогов в странах СНГ.

Обновление автопарка и оснащение современным оборудованием улучшат работу спасательных служб, обеспечив более оперативное реагирование на природные катастрофы, техногенные происшествия и другие аварийные ситуации.

Эти меры направлены на повышение безопасности граждан, а также на улучшение условий труда сотрудников ЧС. Это важный шаг к повышению готовности к различным чрезвычайным ситуациям и новая возможность для эффективного реагирования.