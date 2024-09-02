Маулен Ашимбаев: Наша основная задача - реализация поручений президента

Сенат
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Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел первое заседание Бюро новой сессии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты 

Фото: Сенат

Исходя из обозначенных главой государства задач в ежегодном Послании, депутаты обсудили план работы Сената и определили повестку заседания палаты, запланированного на 5 сентября.

Маулен Ашимбаев акцентировал внимание депутатов на отдельных направлениях работы палаты, учитывая поручения президента страны Касым-Жомарта Токаева, касающиеся перспектив политического и социально-экономического развития Казахстана.

«Сегодня на открытии третьей сессии парламента VIII созыва президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев озвучил Послание народу Казахстана, в котором определены приоритетные направления развития страны и стоящие перед страной цели и задачи. В нынешнем Послании обозначены вопросы, касающиеся перспектив политического и социально-экономического развития Казахстана. Со своей стороны, Сенат будет оказывать всестороннюю поддержку инициативам главы государства. Соответствующие законы должны быть своевременно разработаны и приняты. С учетом Послания необходимо проработать план основных мероприятий Сената на предстоящую сессию», ­– сказал спикер Сената.

Также спикер Сената акцентировал внимание на пакете мер, реализуемых по стратегическим направлениям. В частности, речь шла о поручениях главы государства по улучшению инвестиционного и бизнес-климата в стране, привлечении инвестиций в АПК, а также модернизации денежно-кредитной и фискальной политики.

«Предполагается пересмотр налоговой системы и ее полная цифровизация. Для качественной разработки нового Налогового кодекса срок его принятия перенесен на следующий год. Важными шагами в реализации поставленных задач станут прямые выборы акимов районов и городов областного значения, принятие соответствующих законов о банках и о профилактике правонарушений. Кроме того, будут приняты законы в области развития массового спорта, социальной политики, возврата активов. Сенат предпримет все необходимые меры для законодательного обеспечения инициатив главы государства», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Отметим, что в ходе предстоящего на неделе заседания палаты депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек».

#Сенат #Ашимбаев #послание

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