Маулен Ашимбаев ознакомился с работой креативного хаба OzgeЕpic

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената также ознакомился с выставкой «Ел-ана» и рядом арт-перфомансов команды. Как отметил Маулен Ашимбаев, креативная индустрия имеет широкие экономические возможности и перспективы в условиях современного технологического развития. Поэтому в Казахстане по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева реализуется пакет мер по развитию данной сферы.

– Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем послании обозначил конкретные задачи по развитию креативной индустрии и передовых технологий. В частности, главой государства отмечена необходимость открытия центров для поддержки творческой молодежи как в крупных городах, так и в регионах. Одна из целей посещения этого хаба – ознакомление с состоянием, планами развития и проблемами креативных площадок. Как вы знаете, недавно были предусмотрены налоговые льготы для креативного сектора. Эти и другие меры призваны дать импульс развитию креативной индустрии в стране, – отметил Маулен Ашимбаев.

Состояние креативной индустрии, по мнению Маулена Ашимбаева, один из ключевых факторов, отражающих качество человеческого капитала. Вместе с тем, в настоящее время доля креативного сектора в нашей экономике не превышает 1%. Это говорит о важности дальнейшего усиления совместной работы по развитию индустрии, в том числе на законодательном треке.

– Для эффективного развития данного сектора важно и совершенствование отраслевого законодательства. Депутатами ведется работа в этом направлении. Кроме того, креативный сектор становится неотъемлемой частью образовательного процесса, – резюмировал спикер Сената.

Участие во встрече также приняли представители министерства культуры и информации, кинорежиссеры, продюсеры, театральные деятели, художники и другие деятели искусства.