Маулен Ашимбаев встретился с генсеком ООН

Спикер Сената, руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев в рамках своего визита в Португальскую Республику принял участие в работе 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

На форуме участники обсудили актуальные проблемы человечества и обменялись мнениями по совершенствованию подходов в их преодолении. На полях форума председатель Сената провел двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Приветствуя участников 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, Маулен Ашимбаев подчеркнул важную миссию Альянса в налаживании диалога между народами, культурами и религиями во имя всего человечества.

Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий высоко оценил многолетнее партнерство Казахстана и Альянса цивилизаций ООН. Он также акцентировал внимание на усилиях Организации над решением международных проблем, касающихся сфер образования, развития молодежи, миграции и роли женщин, СМИ, а также на достигнутых успехах в объединении народов для выработки общего видения мира и безопасности для всех.

«Альянс цивилизаций ООН способствует укреплению взаимопонимания между странами и народами, преодолению враждебности, предрассудков и ксенофобии. Мы высоко ценим наше многолетнее партнерство с Альянсом. Являясь членом группы друзей Альянса, Казахстан активно участвует в его мероприятиях и вносит свой вклад в разработку и реализацию инициатив этой организации. Мы готовы и далее содействовать реализации целей и задач ООН по межцивилизационному диалогу. Мы разделяем видение Альянса в области сближения культур, противодействия экстремизму и терроризму, предотвращению конфликтов на почве религиозных, расовых и этнических различий. Расположенный на стыке Запада и Востока, Казахстан издревле играет роль географического и цивилизационного моста, соединяющего народы, культуры и религии», - сказал Маулен Ашимбаев.

В своём выступлении перед участниками глобального форума спикер Сената также обозначил подходы, активно продвигаемые Казахстаном на международной арене по продвижению идей мира и толерантности во имя развития человечества. Он также отметил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий – это вклад Казахстана в глобальные усилия по развитию межкультурного и межрелигиозного диалога и сотрудничества, который имеет схожие цели, общую миссию и приоритеты с Альянсом цивилизаций ООН.

«На VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что мировое сообщество остро нуждается в новом глобальном движении за мир. Хрупкая система международной безопасности недостаточно соответствует современным реалиям. В этих условиях особую актуальность приобретают совместные усилия религиозных, политических и общественных лидеров, направленные на укрепление мира, согласия и взаимного доверия. Глобальный форум Альянса цивилизаций дает нам хорошую возможность «сверить часы», обменяться идеями и согласовать подходы в деятельности по продвижению мира, диалога и согласия. Уверен, что работа Форума внесет важный вклад в объединение усилий для решения фундаментальных проблем, с которыми сегодня сталкивается международное сообщество», - резюмировал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам Форума.

В ходе Форума участники сошлись во мнении, что религиозные лидеры должны быть вовлечены в обсуждение глобальных вызовов, учитывая конструктивную и значимую роль религии в современном мире. Речь шла как о геополитическом противостоянии, вооруженных конфликтах, торговых войнах, обострении климатических проблем, широком распространении дезинформации, так и о девальвации традиционных человеческих ценностей.

В этот день также состоялась двусторонняя встреча Маулена Ашимбаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, на которой стороны обсудили приоритетные направления всестороннего сотрудничества Казахстана с ООН, а также насущные вызовы современности, включая проблемы, связанные с достижением Целей устойчивого развития.

«Казахстан разделяет обеспокоенность по поводу отставания мирового сообщества в достижении Целей устойчивого развития ООН. Как подчеркнул президент страны Касым-Жомарт Токаев, достижение ЦУР является нашим национальным приоритетом. Несмотря на заметные достижения за последнее десятилетие, глобальные вызовы привели к некоторому замедлению нашего прогресса. Поэтому очень важно, чтобы в предстоящее десятилетие мы совместно предприняли решительные действия для достижения значимых результатов. Сегодня в Казахстане активно реализуются инициативы, соответствующие этим целям, особенно в сферах образования, здравоохранения и экологической устойчивости. Мы верим, что, обмениваясь опытом, знаниями и ресурсами, мы сможем работать сообща над построением более справедливого и процветающего мира», - сказал спикер Сената и ознакомил собеседника с деятельностью парламента по мониторингу ЦУР и другим направлениям работы.

Маулен Ашимбаев также вручил Антониу Гутерришу от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приглашение на VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего» 17-18 сентября 2025 года в Астане.

В свою очередь генеральный секретарь ООН высоко оценил проводимую главой государства политику по устойчивому развитию, выразив готовность и далее поддерживать усилия Казахстана, направленные на обеспечение мира и стабильности на глобальном уровне.

Актуальность повестки предстоящего VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также перспективы укрепления сотрудничества Маулен Ашимбаев обсудил в ходе двусторонних встреч с высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мохамедом Адбельсаламом и генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым