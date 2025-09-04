Маулен Ашимбаев встретился с председателем Хурала Монголии

Сенат
98
Венера Баталова
корреспондент

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с председателем Великого государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом. Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества и расширения партнерства между двумя странами, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Монголия является надежным и важным партнером Казахстана в регионе, с которым нашу страну связывают общие многовековые традиции и культурно-исторические корни. Казахстанско-монгольское сотрудничество сегодня, как отметил Председатель Сената, благодаря усилиям Глав двух государств продолжает развиваться в духе взаимного уважения и доверия.

В этой связи особое внимание было уделено задачам по укреплению межпарламентского диалога. В частности, речь шла о сотрудничестве профильных комитетов и в рамках парламентской группы дружбы «Монголия-Казахстан».

«Уважительные и доверительные взаимоотношения Глав двух государств способствуют укреплению сотрудничества между Казахстаном и Монголией. В 2024 году, в ходе визита Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Монголию, были подписаны важные документы, в том числе Совместная декларация об установлении стратегического партнерства, а также межправительственные и межведомственные соглашения. Мы также заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества с Великим Государственным Хуралом Монголии для содействия реализации договоренностей Глав государств, укрепления межпарламентских контактов и обмена опытом в законотворческой деятельности», – сказал Спикер Сената и поздравил делегацию с предстоящим 35-летием Великого Государственного Хурала Монголии.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев ознакомил собеседника с деятельностью Сената, которая сосредоточена на законодательном обеспечении политических и экономических реформ, проводимых по инициативе Главы государства.

Кроме того, Спикер Сената отметил важность развития духовной дипломатии и выразил признательность духовным лидерам Монголии за активную поддержку и значительный вклад в достижение целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В свою очередь Дашзэгвийн Амарбаясгалан высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и подтвердил заинтересованность в укреплении межпарламентского взаимодействия и расширении договорно-правовой базы двусторонних отношений. Он также выразил признательность за предпринимаемые Казахстаном шаги по продвижению духовной дипломатии для преодоления глобальных вызовов.

Вместе с тем, в ходе беседы стороны обозначили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Обсуждены задачи по достижению целей устойчивого развития, реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса, современных технологий, освоения космоса и других отраслях. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

#Сенат #Монголия #Хурал

