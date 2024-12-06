Маулен Ашимбаев выступил на Форуме молодых исследователей

Сенат, Наука
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Председатель Сената Маулен Ашимбаев выступил на Форуме молодых исследователей, организованном сообществом Young Researchers Alliance, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

Приветствуя участников форума, Маулен Ашимбаев отметил, что развитие науки и наукоемкой экономики имеют стратегическое значение для Казахстана. Приоритетное внимание системной поддержке молодых ученых и укреплению потенциала отечественной науки уделяет глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В этом контексте спикер Сената отметил важную миссию Альянса в содействии реализации потенциала молодых ученых. Он также акцентировал внимание на усилиях и достигнутых успехах объединения, включая консультацию и продвижение научно-исследовательских проектов казахстанских исследователей.

«В Справедливом Казахстане наука, инновации и новые технологии рассматриваются, как основа устойчивого развития страны. По инициативе президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан Национальный совет по науке и технологиям, который призван обеспечить принятие эффективных, стратегически значимых решений в области научного и технологического развития. Значительно укреплена институциональная роль Национальной академии наук, которая должна стать важным опорным звеном для научного сообщества. За последние 4 года финансирование науки в Казахстане выросло более чем в три раза – с 80 млрд до 250 млрд тенге», – сказал Маулен Ашимбаев и проинформировал участников Форума о законодательных реформах в этой сфере, реализуемых Сенатом.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, наука должна быть тесно интегрирована и синхронизирована с национальными стратегическими целями и конкурентными преимуществами. Он также обозначил первостепенные направления для предстоящей совместной работы Парламента и научного сообщества.

«Прежде всего, для обеспечения продовольственной безопасности страны важно развивать аграрную науку. Также необходимы глубокие исследования, инновационные разработки и технологии, которые позволят сохранить и рационально использовать наши природные богатства. Стратегически важным становится развитие таких сфер, как химия, нефте- и газохимия, космическая наука. Критическое значение для достижения устойчивого роста имеет развитие атомной энергетики, новых подходов к использованию возобновляемых источников энергии. Еще одно важное направление – искусственный интеллект. Наука должна работать на стратегические цели страны, синхронно обеспечивая устойчивое и динамичное развитие экономики», – заключил председатель палаты.

Также в ходе форума состоялся конструктивный диалог и обмен мнениями между учеными и практиками по многим актуальным вопросам и проблемам сферы науки, а также были определены общие задачи в рамках социально-экономического развития страны.

 

#Ашимбаев #молодежь #форум #исследователи

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