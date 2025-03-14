Маулен Ашимбаев поздравил соотечественников с Амал күні

Спикер Сената поздравил на своей странице в Facebook соотечественников с Амал күні, сообщает Kazpravda.kz

Он отметил, что у нашего народа есть давняя традиция навещать в этот день родственников и друзей, чтобы узнать об их благополучии. Сегодня эти ценности возрождаются, знаменательная дата становится национальным праздником.

В последние годы по инициативе главы государства особое внимание уделяется содержанию праздника Наурыз. С началом Амал күні стартует десятидневная декада «Наурызнама».

«Поэтому сегодняшний праздник мы воспринимаем как предвестник обновления и возрождения. Поздравляю всех и желаю каждой семье благополучия! Пусть наша страна процветает, а единство укрепляется!» - написал Маулен Ашимбаев.

Напомним, что в Казахстане декада празднования Наурыз мейрамы продлится с 14 по 23 марта.

Каждый из десяти дней будет посвящен определенной теме и ценностям, отражающим богатство и многообразие казахстанской культуры и общества. «Наурызнама» призвана охватить все сферы жизни общества – от благотворительности и культурных мероприятий до национальных традиций и экологических акций.