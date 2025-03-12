От благотворительности до экоакций: декада «Наурызнама» стартует в Казахстане
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Казахстанцы смогут посетить масштабные мероприятия в течение десяти дней
В Казахстане декада празднования Наурыз мейрамы продлится с 14 по 23 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
По информации МКИ, каждый из десяти дней будет посвящен определенной теме и ценностям, отражающим богатство и многообразие казахстанской культуры и общества.
«Наурызнама» призвана охватить все сферы жизни общества – от благотворительности и культурных мероприятий до национальных традиций и экологических акций, добавили в ведомстве.