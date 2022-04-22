Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете

Легендарный американский боксер Майк Тайсон стал участником неприятного инцидента, попавшего на камеру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sport24.ru.

Как сообщает TMZ, 55-летний Тайсон избил мужчину, который сидел позади него в самолете. Инцидент произошел перед вылетом из Сан-Франциско во Флориду.

По словам очевидцев, мужчина, сидевший позади Тайсона, вел себя крайне назойливо и легендарный боксер сделал ему предупреждение. Судя по всему, это ни к чему не привело и Тайсон нанес ему несколько ударов по лицу, а сразу после этого покинул самолет.

Пассажиру, у которого на кадрах видна кровь, была оказана медицинская помощь. Кроме того, он обратился в полицию.

Источники, близкие к Тайсону, утверждают, что мужчина был очень пьян и не переставал провоцировать боксера.

Тайсон одежал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, WBA и IBF.