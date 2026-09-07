Казахстан завоевал два «золота» на этапе Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина

Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина отметилась тремя медалями на этапе Кубка FIS во Френштат-под-Радгоштем (Чехия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В первый соревновательный день победу одержал Данил Васильев. Казахстанец по итогам двух попыток набрал 258,4 балла, опередив австрийца Якоба Штайнбергера (236.6) и поляка Яна Галицу (236.3).

Во второй день представители Казахстана заняли две верхние позиции. Победителем стал Илья Мизерных, набравший 267,4 балла. Второе место занял Данил Васильев с результатом 259,8 балла. Тройку призёров замкнул представитель Австрии Якоб Штайнбергер 244.5).