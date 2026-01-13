Мажилисмены обсудили развитие волонтерства в Павлодарской области

Парламент
0

Роль волонтерства в развитии гражданского общества обсудили мажилисмены с активистами Прииртышья. В диалоге приняли участие члены партийной фракции AMANAT в Мажилисе Вера Ким, Жаркынбек Амантай и Нуржан Ашимбетов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: партия AMANAT

Мероприятие прошло в формате открытого и содержательного диалога и было посвящено роли волонтерского движения в реализации государственных приоритетов, обозначенных Президентом страны. Выступая перед участниками встречи, депутат, руководитель Национальной волонтерской сети Вера Ким подчеркнула, что волонтерство в Казахстане давно перестало быть разовой инициативой и стало устойчивым общественным институтом.

– Волонтерство в Казахстане – это системная работа, которая ведется при поддержке государства. Глава государства неоднократно подчеркивал, что волонтерство стало неотъемлемой частью общественной жизни. Именно поэтому по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 2026 года Международным годом добровольцев в целях устойчивого развития. Это признание вклада Казахстана и наших волонтеров в глобальное устойчивое развитие, – отметила Вера Ким.

Она напомнила, что Казахстан уже имеет серьезный институциональный опыт в этой сфере: 2020 год в стране был объявлен Годом волонтера, что дало мощный импульс развитию добровольческого движения, а законодательная база волонтерской деятельности была существенно обновлена.

В ходе диалога депутат Жаркынбек Амантайулы подчеркнул, что партия «AMANAT» последовательно находится рядом с народом в самые сложные периоды. В качестве примеров он привел участие в ликвидации последствий аварии системы теплоснабжения в Экибастузе в 2022 году, паводков 2024 года, пожаров в Костанайской области в сентябре 2022 года и в лесном резервате «Семей орманы» области Абай в июне 2023 года. Во всех случаях волонтеры от партии были вместе с народом, оказывали помощь пострадавшим.

Координатор развития волонтерского движения Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» по Павлодарской области Айгерим Тусупбекова рассказала, что сегодня практически в каждой школе региона действуют волонтерские отряды. Школьники участвуют в экологических акциях, помогают одиноким пенсионерам, а также реализуют собственные творческие инициативы.

В ходе обсуждения дальнейшего развития волонтерского движения представители общественных организаций обратили внимание на необходимость адресной поддержки при решении транспортных вопросов и предложили рассмотреть более гибкий график работы региональных фронт-офисов волонтеров для удобства активистов, совмещающих добровольческую деятельность с работой или учебой.

Прозвучавшие предложения депутаты рассмотрят в ходе дальнейшей работы над совершенствованием законодательной базы.

#мажилис #депутаты #Павлодарская область

Популярное

Все
День рождения национального театра
Здесь звук смешался с цветом
Сердце не выдержало…
Миллионные штрафы рыбакам-браконьерам
Кушать подано!
Стартовала Международная Жаутыковская олимпиада
Новый рекорд Александра Бублика
Предупреждая паводок
135 очередников получили ключи от собственного жилья
У ветерана вековой юбилей
Молодежь против наркорекламы
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Стратегический ресурс
От филармонии до промцеха
Защита флоры и фауны – под личный контроль Президента
Первая модульная КОС на селе
Отраслевая перезагрузка
«Талап»: система и ответственность
Свой путь к чистой энергии
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С новыми тарифами предложено подождать
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Мажилисмены посетили первый в Кокшетау центр поддержки дете…
Депутаты обсудили вопросы поставок газа на Атыраускую ТЭЦ
Депутат Мажилиса ознакомился с проблемами обрабатывающей пр…
Мажилисмены посетили с рабочей поездкой Кызылординскую обла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]