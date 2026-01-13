Роль волонтерства в развитии гражданского общества обсудили мажилисмены с активистами Прииртышья. В диалоге приняли участие члены партийной фракции AMANAT в Мажилисе Вера Ким, Жаркынбек Амантай и Нуржан Ашимбетов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: партия AMANAT

Мероприятие прошло в формате открытого и содержательного диалога и было посвящено роли волонтерского движения в реализации государственных приоритетов, обозначенных Президентом страны. Выступая перед участниками встречи, депутат, руководитель Национальной волонтерской сети Вера Ким подчеркнула, что волонтерство в Казахстане давно перестало быть разовой инициативой и стало устойчивым общественным институтом.

– Волонтерство в Казахстане – это системная работа, которая ведется при поддержке государства. Глава государства неоднократно подчеркивал, что волонтерство стало неотъемлемой частью общественной жизни. Именно поэтому по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 2026 года Международным годом добровольцев в целях устойчивого развития. Это признание вклада Казахстана и наших волонтеров в глобальное устойчивое развитие, – отметила Вера Ким.

Она напомнила, что Казахстан уже имеет серьезный институциональный опыт в этой сфере: 2020 год в стране был объявлен Годом волонтера, что дало мощный импульс развитию добровольческого движения, а законодательная база волонтерской деятельности была существенно обновлена.

В ходе диалога депутат Жаркынбек Амантайулы подчеркнул, что партия «AMANAT» последовательно находится рядом с народом в самые сложные периоды. В качестве примеров он привел участие в ликвидации последствий аварии системы теплоснабжения в Экибастузе в 2022 году, паводков 2024 года, пожаров в Костанайской области в сентябре 2022 года и в лесном резервате «Семей орманы» области Абай в июне 2023 года. Во всех случаях волонтеры от партии были вместе с народом, оказывали помощь пострадавшим.

Координатор развития волонтерского движения Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» по Павлодарской области Айгерим Тусупбекова рассказала, что сегодня практически в каждой школе региона действуют волонтерские отряды. Школьники участвуют в экологических акциях, помогают одиноким пенсионерам, а также реализуют собственные творческие инициативы.

В ходе обсуждения дальнейшего развития волонтерского движения представители общественных организаций обратили внимание на необходимость адресной поддержки при решении транспортных вопросов и предложили рассмотреть более гибкий график работы региональных фронт-офисов волонтеров для удобства активистов, совмещающих добровольческую деятельность с работой или учебой.

Прозвучавшие предложения депутаты рассмотрят в ходе дальнейшей работы над совершенствованием законодательной базы.