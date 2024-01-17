ЧП на руднике в Майкаине: В МЧС рассказали о сложности поисковых работ

Мажилис, Происшествия
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Вице-министр ЧС Бауыржан Сыздыков рассказал, в каких условиях идут поисковые работы на месте падения автобуса в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, передает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Павлодарской области

«Ситуация очень сложная, очень  серьезная. Почему? Специалисты сделали скрин земли, обнаружили, где примерно находится автобус. Прибор показал, что там, действительно, есть металл. Но к сожалению, под этим металлом, может быть, под этим автобусом, есть  еще пустота, пространство. Поэтому там наши спасатели, все специалисты,  привлеченные с акимата и других госорганов, специализированных организаций , в очень сложных условиях сейчас работают», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса. 

По словам вице-министра МВД, есть опасность схода породы во время спасательной операции. 

«Есть опасность для жизни  и здоровья самих спасателей и работников. Потому что, если не дай Бог, сейчас обратно будет движение почвы, тогда тех людей, которые там  работают, может затянуть вниз. Мы не знаем, сколько там конкретно пустоты под автобусом. Поэтому наши спасатели работают в очень тяжелых условиях. Конечно, все меры техники безопасности там соблюдены. На сегодня  обеспечен с боковой стороны доступ техники к месту, где предположительно лежит автобус. Свыше 2 тыс кубометров почвы уже вывезено. И вчера  только смогли дать доступ  пятикубовому экскаватору - он в подвешенном состоянии начинает оттуда извлекать ту почву,  которая лежит предположительно над автобусом», - рассказал Сыздыков. 

Говоря о прогнозах и предположениях о том, живы ли находящиеся в автобусе горняки, вице-министр МЧС выразил надежду, что среди горняков есть выжившие. 

«Прогноз есть такой,  хороший такой прогноз есть. Только мы не можем назвать дату и время, потому что,  как говорил, условия очень тяжелые, операция уникальная. Мы изучили опыт других стран. Мы нигде на такую историю не наткнулись, у нас в РК такое впервые», - пояснил вице-министр. 

Также он сообщил, что пока помощи у других стран в операции по извлечению автобуса МЧС не запрашивало. 

«Нет, помощи мы не запрашивали. На сегодняшний день справляемся  своими силами. Там очень  осторожно и очень выверено нужно будет работать. Здесь есть  очень большой процент опасности для людей, которые задействованы в спасательной операции. Поэтому хочу призвать к терпению», - сказал он.

Напомним, что ночью 4 января, вблизи шахты Майкаинского рудника, в очистное пространство провалился автобус с людьми. В автобусе находились 4 человека: 3 спасателя павлодарского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель. Предварительная длина обвала 150-200 метров, ширина 500 метров и глубина 150 метров.

Силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух человек. 

#МЧС #комментарий #ЧП на руднике

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