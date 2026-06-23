Медальный всплеск в Торонто Спорт 23 июня 2026 г. 3:15 Абзал Камбар Казахстанский мастер артистического плавания Виктор Друзин стал лучшим в составе нашей команды на розыгрыше суперфинала Кубка мира в Торонто (Канада). В произвольной соло-программе наш спортсмен продемонстрировал сложнейшие элементы и поднялся на вторую ступень пьедестала, уступив лишь британцу Ранджуо Томблину. Днем ранее Друзин выиграл бронзу в технической программе. В соревнованиях смешанных дуэтов Виктор Друзин в паре с Наргизой Болатовой также завоевали бронзовую награду в произвольной программе. В итоге у Казахстана сразу три награды мирового суперфинала. #Спорт #плавание #Виктор Друзин