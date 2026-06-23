Медальный всплеск в Торонто

В произвольной соло-программе наш спортсмен продемонстрировал сложнейшие элементы и поднялся на вторую ступень пьедестала, уступив лишь британцу Ранджуо Томблину. Днем ранее Друзин выиграл бронзу в технической программе. В соревнованиях смешанных дуэтов Виктор Друзин в паре с Наргизой Болатовой также завоевали бронзовую награду в произвольной программе. В итоге у Казахстана сразу три награды мирового суперфинала.