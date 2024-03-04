Медикам недоплатили за сверхурочную работу более 29 млн тенге в Караганде

Здравоохранение
41
Дана Аменова
Корреспондент

Прокуратура городского района Әлихан Бөкейхан провела проверку в деятельности организации здравоохранения района, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

— По Трудовому кодексу дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются лицам с инвалидностью первой и второй групп продолжительностью не менее шести календарных дней. Однако работникам с ограниченными возможностями не предоставлялись дополнительные дни оплачиваемого трудового отпуска. Кроме того, ущемлялись их трудовые права при привлечении к ночным работам. Оплата сверхурочных работ производилась с нарушениями, не были начислены в полуторном размере, исходя из дневной ставки работника, — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, сотрудники надзорного органа установили, что в организациях имеются нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, влияющие на безопасные условия труда работников.

На сегодня по акту надзора выявленные нарушения устранены, произведена оплата сверхурочных работ более 200 работникам на сумму свыше 29 млн тенге. 

Восстановлены права 2 149 работников сферы здравоохранения, к дисциплинарной ответственности привлечены 12 граждан, к административной - 27, взысканы штрафы на сумму 3,1 млн тенге.

#работа #прокуратура #Караганда #медики #доплата #сверхурочно

Популярное

Все
С рекордами Азии и страны
Есть спонсор? Признавайся!
Патриот и гражданин
Сильные люди
Климат и ядерные отходы
Экзоскелет поможет инвалидам
12 апреля общественность страны отметит 125-летний юбилей Каныша Имантаевича Сатпаева
Читайте раз в четыре года
Неутешительная статистика
Спектакль – это маленькая жизнь
Майкаин: ЧП и перспективы
Нехватку учеников испытывают 119 из 288 малокомплектных образовательных учреждений Костанайской области
«BIRLIK» – и этим все сказано
Часть железнодорожного моста обрушилась в Шымкенте
Валенки из Семея
Международный конкурс сыров организовали фермеры из Мангистау
Одряхлевшие «богатыри»
Первый автомеханик на селе
В Западно-Казахстанской области за прошлый год на 32% выросло число преступлений, совершенных подростками
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Прекратить медвежью услугу
Кендама – это не бильбоке
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Объявлены номинанты на премию Laureus World Sports Academy
Токаев прибыл в ВКО
Платье, которое подарил Абай
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Накопить и использовать
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Геннадий Головкин избран президентом НОК РК
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Женщины руководят каждым четвёртым сельхозпредприятием в РК
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр

Читайте также

Свыше 45 тыс. упаковок психотропного препарата продала апте…
«Дети пандемии» получили более здоровый микробиом
Количество людей с ожирением превысило 1 млрд
В ЕАЭС продлят сроки подачи заявлений на экспертизу медизде…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]