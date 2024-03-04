Медикам недоплатили за сверхурочную работу более 29 млн тенге в Караганде

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— По Трудовому кодексу дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются лицам с инвалидностью первой и второй групп продолжительностью не менее шести календарных дней. Однако работникам с ограниченными возможностями не предоставлялись дополнительные дни оплачиваемого трудового отпуска. Кроме того, ущемлялись их трудовые права при привлечении к ночным работам. Оплата сверхурочных работ производилась с нарушениями, не были начислены в полуторном размере, исходя из дневной ставки работника, — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, сотрудники надзорного органа установили, что в организациях имеются нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, влияющие на безопасные условия труда работников.

На сегодня по акту надзора выявленные нарушения устранены, произведена оплата сверхурочных работ более 200 работникам на сумму свыше 29 млн тенге.

Восстановлены права 2 149 работников сферы здравоохранения, к дисциплинарной ответственности привлечены 12 граждан, к административной - 27, взысканы штрафы на сумму 3,1 млн тенге.