Медоборудование Центра педиатрии устарело и технически и морально – депутат Альназарова

Сенатор попросила содействовать в дополнительном оснащении и обновлении парка медицинского оборудования ведущего центра педиатрии в стране.

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Сенатор Акмарал Альназарова в своем депутатском запросе подняла проблемы лечения онкологических заболеваний у детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Как отметила депутат, в детских онкологических центрах по стране не хватает мест для пациентов. На 130 койках одновременно могут находится 150 и более детей и столько же законных представителей ребенка.

«Основной причиной летальности пациентов в Центре педиатрии на этапах химиотерапии остаются септические осложнения. Сложившийся дефицит специализированных коек и ограниченные возможности дневного стационара приводят к превышенной

скученности пациентов, и ухудшает эпидемиологическую ситуацию в стационаре, что недопустимо на фоне полного дефицита защитных сил иммунной системы пациентов. Усугубляет ситуацию отсутствие системы медицинской вентиляции, обрабатываемых антибактериальных покрытий стен и потолков, стерильных абактериальных боксов», - сказала Акмарал Альназарова.

Сенатор подчеркнула, что для полноценного и качественного лечения таких пациентов нужно решать проблемы, связанные с дефицитом мест и износом медицинского оборудования.

«Износ парка медицинского оборудования Центра педиатрии составляет 70%. Аппараты МРТ, компьютерный томограф, УЗИ,

рентген установка со сроком службы более 25 лет устарели и технически и морально. Прошу ускорить выделение средств на разработку ПСД для строительства отдельного корпуса детской онкогематологии на 200 коек при Научном центре педиатрии и детской хирургии, а также содействовать в дополнительном оснащении и обновлении парка медицинского оборудования ведущего центра педиатрии в стране», - отметила депутат.