Медсестры с автоматами

Общество
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Флора Левина

Сотрудники военного госпиталя Абайского гарнизона провели практические занятия по огневой подготовке.

фото предоставлено пресс-службой РгК «Восток»

Практические стрельбы в рамках плана боевой подготовки прошли в тире регионального командования «Восток». Инструкторы разъяснили личному составу правила ведения огня и меры безопасности. После занятий личный состав направили на стрельбу из автомата.

Хотя военные медики в основном заняты в госпитале, это не помешало им продемонстрировать высокую квалификацию в боевой подготовке. Есть и те, кто показал высокие баллы по точному поражению цели. Лучшим стрелком по итогам занятий стала старший специа­лист – медсестра терапевтического отделения, ефрейтор Маржан Муратова, набравшая 90 баллов из 100.

– Я выполнила все указания командиров. В дальнейшем постараюсь улучшить свой результат. Будем продолжать повышать боевую готовность, – сказала Маржан.

По словам начальника отделения анестезиологии и реанимации, майора медицинской службы Асем Ануарбековой, в ходе практических стрельб совершенствуются навыки по огневой подготовке медицинских работников.

– Мы наравне с мужчинами-военнослужащими показываем достижения, которые растут день ото дня, – сказала она.

#военный госпиталь #медики #боевая подготовка #практическая стрельба

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