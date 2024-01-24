Медсестры с автоматами

Практические стрельбы в рамках плана боевой подготовки прошли в тире регионального командования «Восток». Инструкторы разъяснили личному составу правила ведения огня и меры безопасности. После занятий личный состав направили на стрельбу из автомата.

Хотя военные медики в основном заняты в госпитале, это не помешало им продемонстрировать высокую квалификацию в боевой подготовке. Есть и те, кто показал высокие баллы по точному поражению цели. Лучшим стрелком по итогам занятий стала старший специа­лист – медсестра терапевтического отделения, ефрейтор Маржан Муратова, набравшая 90 баллов из 100.

– Я выполнила все указания командиров. В дальнейшем постараюсь улучшить свой результат. Будем продолжать повышать боевую готовность, – сказала Маржан.

По словам начальника отделения анестезиологии и реанимации, майора медицинской службы Асем Ануарбековой, в ходе практических стрельб совершенствуются навыки по огневой подготовке медицинских работников.

– Мы наравне с мужчинами-военнослужащими показываем достижения, которые растут день ото дня, – сказала она.