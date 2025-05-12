Ермек Кошербаев отметил, что с июля 2023 года пересмотрен порядок выписывания рецептов пациентам, состоящим на диспансерном учете, в объеме до трех месяцев. В поликлиниках выдача лекарств и медизделий осуществляется через QR-код, СМС-код или на бумажных носителях.

На сегодня успешно реализуется проект «Социальный кошелек», который обеспечивает прозрачность на всех этапах получения медицинских услуг, специализированных лечебных продуктов и медицинских изделий отдельным категориям граждан.

«Министерством прорабатывается вопрос выписывания рецептов на лекарства средним медицинским персоналом при наличии назначения врача, то есть пациентам с хроническими заболеваниями для получения рецептов будет достаточно обратиться к ним без необходимости визита к врачу», – сказано в тексте обращения.

Также заместитель премьер-министра добавил, что Правительство принимает системные меры, направленные на повышение доступности медицинской помощи и бесперебойное обеспечение населения лекарственными средствами.

Напомним, сегодня, 12 мая, в Казахстане, как и во всём мире, отмечается Международный день медицинской сестры — профессиональный праздник, объединяющий сестринские сообщества из 141 страны мира.