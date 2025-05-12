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Правительство Мексики подало в суд на корпорацию Google из-за переименования Мексиканского залива в Американский в своих сервисах. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com

«Жалоба подана», — объявила Шейнбаум на своей утренней пресс-конференции, не уточнив дату или юрисдикцию.

По её словам, подобное изменение нарушает суверенитет Мексики.

Шейнбаум настаивает, чтобы поисковая система называла «Американским заливом» часть акватории, относящуюся к США, а «Мексиканский залив» использовала для вод, находящихся в пределах Мексики и Кубы.

Напомним, 26 января, в свой первый день возвращения в Белый дом, президент США Дональд Трамп официально переименовал Мексиканский залив в Американский. Мексика активно защищает право на сохранение исторического названия.