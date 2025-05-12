Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива на картах

В мире,Суд
134

По словам президента страны, подобное изменение нарушает суверенитет Мексики

Иллюстрация: Profit.ro

Правительство Мексики подало в суд на корпорацию Google из-за переименования Мексиканского залива в Американский в своих сервисах. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com

«Жалоба подана», — объявила Шейнбаум на своей утренней пресс-конференции, не уточнив дату или юрисдикцию.

По её словам, подобное изменение нарушает суверенитет Мексики.

Шейнбаум настаивает, чтобы поисковая система называла «Американским заливом» часть акватории, относящуюся к США, а «Мексиканский залив» использовала для вод, находящихся в пределах Мексики и Кубы.

Напомним, 26 января, в свой первый день возвращения в Белый дом, президент США Дональд Трамп официально переименовал Мексиканский залив в Американский. Мексика активно защищает право на сохранение исторического названия.

 

 

#суд #Мексика #Залив #Google

Популярное

Все
Девять медалей завоевала сборная Казахстана на домашнем Grand Slam
Новый Папа Римский выступил с первым официальным обращением к кардиналам
Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива на картах
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Петропавловский стадион «Карасай» реконструировали по стандартам УЕФА
Международный День медсестры отмечают в Казахстане
Известный журналист Куаныш Султанов награжден орденом «Отан»
В США снизят цены на лекарства на 30-80%
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
Новую систему безопасности установили на трассе Астана – Караганда – Алматы
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
60,8% респондентов оценивают перспективы Казахстана положительно - КИСИ
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Тягач стоимостью 100 млн тенге разобрали на запчасти на штрафстоянке в Алматинской области
Профессионал, с которым повезло работать
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
Башкирская группа Ay Yola поблагодарила казахстанцев за теплый прием
Человек-легенда
Сервис для проверки утечек персональных данных появился в eGov Mobile
В Астане определились победители скачек с призовым фондом 120 млн тенге
Баранина из Акмолинской области отправляется в Катар
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Казахстан увеличил шансы на выход в стыки Евро-2026 по футзалу
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области

Читайте также

Новый Папа Римский выступил с первым официальным обращением…
Индия и Пакистан договорились о взаимном прекращении огня
Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии
В Ватикане избрали нового Папу Римского

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]