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Власти США переименовали Мексиканский залив в Американский, а гору Денали - обратно в Мак-Кинли. Решение о переименовании "вступает в силу немедленно" сообщили на сайте министерства внутренних дел страны в пятницу, 24 января.

По данным МВД, подведомственный ему Совет США по географическим названиям уже "оперативно работает над обновлением официальной федеральной номенклатуры в информационной системе географических названий для отражения этих изменений, которые вступают в силу немедленно для использования на федеральном уровне".

«В соответствии с недавним указом президента Дональда Трампа, министерство внутренних дел с гордостью объявляет о начале работ по восстановлению названий, которые чествуют наследие американского величия, эти работы уже ведутся, - сообщили в министерстве. - Эти изменения подтверждают приверженность страны сохранению выдающегося наследия США и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие ее героев и исторические ценности».

Дональд Трамп в качестве одной из первых инициатив после вступления в должность президента распорядился изменить название Мексиканского залива и самой высокой горы Северной Америки. Она была переименована из Мак-Кинли в Денали в 2015 году, при президенте Бараке Обаме по просьбе штата Аляска после продолжавшегося многие годы конфликта.

В 1917 году власти США официально назвали ее в честь 25-го президента страны республиканца Уильяма Мак-Кинли, убитого в 1901 году. Теперь в МВД США назвали переименование 2015 года "оскорблением жизни президента Мак-Кинли, его достижений и его жертвы", хотя тогда именно это ведомство издало соответствующий указ.