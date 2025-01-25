Власти США переименовали Мексиканский залив в Американский

В мире
16

Совет по географическим названиям оперативно работает над обновлением официальной федеральной номенклатуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Shotshop/imago images

Власти США переименовали Мексиканский залив в Американский, а гору Денали - обратно в Мак-Кинли. Решение о переименовании "вступает в силу немедленно" сообщили на сайте министерства внутренних дел страны в пятницу, 24 января.

По данным МВД, подведомственный ему Совет США по географическим названиям уже "оперативно работает над обновлением официальной федеральной номенклатуры в информационной системе географических названий для отражения этих изменений, которые вступают в силу немедленно для использования на федеральном уровне".

«В соответствии с недавним указом президента Дональда Трампа, министерство внутренних дел с гордостью объявляет о начале работ по восстановлению названий, которые чествуют наследие американского величия, эти работы уже ведутся, - сообщили в министерстве. - Эти изменения подтверждают приверженность страны сохранению выдающегося наследия США и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие ее героев и исторические ценности».

Дональд Трамп в качестве одной из первых инициатив после вступления в должность президента распорядился изменить название Мексиканского залива и самой высокой горы Северной Америки. Она была переименована из Мак-Кинли в Денали в 2015 году, при президенте Бараке Обаме по просьбе штата Аляска после продолжавшегося многие годы конфликта.

В 1917 году власти США официально назвали ее в честь 25-го президента страны республиканца Уильяма Мак-Кинли, убитого в 1901 году. Теперь в МВД США назвали переименование 2015 года "оскорблением жизни президента Мак-Кинли, его достижений и его жертвы", хотя тогда именно это ведомство издало соответствующий указ.

#переименование #Дональд Трамп #Мексиканский залив

Популярное

Все
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
Вечер русского романса состоялся в Таразе
Буренки нынче довольны
За Деда Мороза обидно
В колледже столицы студенты работают со второго курса
И даже деньги не спасают
В Атырау установили памятник собаке по кличке Пшон
Защищая небо и землю
Скотоводы меняют подходы к кормам
Самая длинная пешеходная улица станет и самой красивой
В поисках новых запасов газа
Ассамблея создала в стране климат доверия
На повестке дня – международные соглашения
Рассмотрен макроэкономический прогноз
Время рабочих профессий
Два предприятия по переработке хлопка-сырца построят на юге
Министр юстиции провел ряд встреч в Женеве
В главном надзорном органе обсудили результаты работы
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
К паводкам готовимся заранее
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Закон РК О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении ЕБРР с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции
Закон РК О ратификации поправок в статью 1 Соглашения об учреждении ЕБРР, позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак
Минздрав сообщил о результатах работы системы по маркировке лекарств
Стали известны победители Жаутыковской олимпиады
Инаугурация Трампа: церемонию перенесут в помещение из-за холодов
Городок достроят со второй попытки
Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады
Сорвали сроки сдачи
Спасатели вызволили мужчин из искорёженного автомобиля в Астане
В столице чествовали народных любимцев
Израиль утвердил сделку с ХАМАС
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода
Завод по производству ветрогенераторов строится в Жетісу
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

ХАМАС назвал имена четырех заложниц, которых готов освободи…
Самый большой в мире айсберг приближается к британскому ост…
250 школ закрыли в Бангкоке
На Тайване хотят уничтожить до 120 тыс. зеленых игуан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]