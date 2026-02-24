Мексику могут лишить права принять матчи ЧМ-2026

В ФИФА вызывает тревогу ситуация в стране, где проходят массовые волнения и даже вооруженные столкновения после того, как был убит глава крупного наркокартеля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Международная федерация футбола следит за ситуацией в Мексике и может лишить эту страну права принять стыковые матчи чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Неназванный представитель ФИФА заявил, что запланированные на конец марта матчи за право сыграть на ЧМ-2026 могут быть перенесены, если ФИФА не будет уверена в безопасности его участников и гостей страны.

Матчи должны пройти 26-31 марта. В Сапонане Новая Коледония и Ямайка определят соперника команды ДР Конго, а в Гвадалахаре - Боливия и Суринам встретятся за право сыграть против Ирака. Отмечается, что ФИФА находится в контакте с властями Мексики и следят за ситуацией.

Также Мексика является одной из трех стран, вместе с США и Канадой, в которой пройдут матчи финального турнира с 11 июня по 19 июля. 

 

