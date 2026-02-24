В Мексике продолжаются беспорядки после убийства наркобарона

Айман Аманжолова
корреспондент

В столкновениях с картелями погибли 27 сотрудников силовых ведомств, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Произошло 27 нападений на представителей власти, в Халиско — шесть. Погибли 25 сотрудников национальной гвардии, один сотрудник охраны и один сотрудник прокуратуры штата», — заявил министр безопасности и защиты граждан республики Омар Гарсия Харфуш в ходе пресс-конференции.

Харфуш добавил, что со стороны группировок погибли 30 человек. Он также отметил, что правоохранители задержали 70 человек. Министр уточнил, что к концу дня блокады, организованные на федеральных трассах, удалось снять.

Ранее агентство Associated Press в этот же день сообщило, что в результате масштабных беспорядков в Мексике погибло не менее 14 человек. Отмечалось, что среди погибших семеро сотрудников национальной гвардии страны. Кроме того, власти ряда штатов отменили занятия в школах, а правительства иностранных государств призвали находящихся в Мексике граждан оставаться дома.

Эль Менчо был ликвидирован 22 февраля в муниципалитете Тальпа-де-Альенде в штате Халиско. Уточнялось, что ликвидацию провели подразделения Вооруженных сил Мексики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 23 февраля сообщила, что американская разведка оказала помощь в ликвидации главы наркокартеля.

#Мексика #наркокартель #Эль Менчо

