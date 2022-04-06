Свежий выпуск Меняется ситуация – изменяются прогнозы 6 апреля 2022 г. 1:48 Нургалиев Досжан корреспондент На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова одобрен уточненный Прогноз социально-экономического развития РК на 2022–2026 годы и республиканского бюджета на 2022–2024 годы, а также рассмотрены меры по развитию массового спорта и здорового образа жизни. Прогнозные параметры роста ВВП Как доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров, с учетом складывающейся внешнеэкономической ситуации уточнен Прогноз социально-экономического развития РК на 2022–2026 годы и республиканского бюджета на 2022–2024 годы. – Проект республиканского бюджета направлен на полное и своевременное исполнение всех социальных обязательств государства, а также на обеспечение качественного и устойчивого развития экономики в текущих условиях, – отметил министр. По словам главы МНЭ, согласно оценкам международных финансовых организаций в текущем году ожидается замедление роста мирового ВВП. Агентство S&P Global снизило прогноз темпов роста мировой экономики на 2022 год с 4,2% до 3,6%. С начала текущего года средняя цена на нефть составила 98 долларов за баррель. В целом прогнозы международных финансовых организаций относительно цен на нефть на 2022 год варьируются от 74 до 105 долларов за баррель. По итогам января-февраля текущего года рост ВВП РК сложился на уровне 3,5%. При уточнении прогнозных макропоказателей среднегодовая цена нефти определена в пределах 90 долларов за баррель. Исходя из этого, прогнозируемый уровень роста экономики Казахстана на текущий год снижен с 3,9% до 2,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 91,5 трлн тенге, что на 4,5 трлн выше ранее одобренного прогноза. Прогнозные показатели обрабатывающей промышленности республики также снижены с 3,5% до 2,9% с учетом низких темпов увеличения объемов производства в металлургии из-за усиления протекционизма в мире, а также роста тарифов. В строительстве темпы роста остаются на прежнем уровне – 3,8%. Параметры роста сферы информации и связи понижены с 8,3% до 5% с учетом тенденции низкого спроса на услуги связи. – Согласно прогнозу Национального банка РК в текущем году экспорт увеличится до 72,2 миллиарда долларов, импорт составит 40,2 миллиарда долларов. Инфляция определена в коридоре 8–10%, – отметил глава МНЭ. В свою очередь глава Минфина Ерулан Жамаубаев представил проект закона «Об уточнении республиканского бюджета на 2022 год», в котором учтены поручения Президента, мероприятия программных документов, расходы, связанные с изменением макроэкономических показателей, а также дополнительные средства на исполнение ранее принятых неотложных обязательств. При этом расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге. По словам министра, источниками увеличения расходов бюджета являются: собственные доходы бюджета – 1,1 трлн тенге и объемы гарантированного трансферта из Национального фонда – 1,6 трлн тенге. На исполнение поручений Главы государства дополнительно будет направлено 1,8 трлн тенге. В частности, на реализацию мероприятий по повышению доходов населения предусмотрено 197 млрд тенге. – В рамках данных средств будут обеспечены меры поддержки молодежи, предоставление микрокредитов для открытия собственного бизнеса, субсидирование части платы за арендованное жилье и другие мероприятия, направленные на повышение реальных доходов населения, – отметил Ерулан Жамаубаев. На осуществление мер в рамках Плана обеспечения продовольственной безопасности предусмотрено 238 млрд тенге дополнительных средств, которые будут направлены на субсидирование субъектов АПК, увеличение объема льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ, а также решение других вопросов в отрасли сельского хозяйства. На меры по развитию регионов планируется направить 476 млрд тенге. Основная часть этих расходов (271 млрд тенге, или 57%) будет направлена на развитие западных и южных регионов. В целом, как отметил министр, в соответствии с уточнениями регионам из республиканского бюджета будет направлено более 5,5 трлн тенге, или 29,3% от общих бюджетных расходов. Кроме того, в рамках дополнительных средств предусмотрены также расходы в объеме 110 млрд тенге на индексацию социальных выплат в связи с изменением коридора по инфляции. В итоге уточненные параметры республиканского бюджета выглядят следующим образом: поступления составят 15,8 трлн тенге (17,3% к ВВП). Расходы прогнозируются на уровне 18,8 трлн тенге (20,5% к ВВП). Дефицит бюджета сохранен на ранее утвержденном уровне. По мнению главы Минфина, планируемые меры Правительства должны дать толчок развитию экономики и регионов, обеспечить рост доходов населения и улучшить качество жизни. Подводя итоги рассмотрения данного вопроса, Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что для обеспечения сбалансированности республиканского бюджета будет скорректирован размер гарантированного трансферта из Национального фонда. Дополнительные расходы необходимо направить на реализацию поручений Главы государства, данных на январском расширенном заседании Правительства и в Послании народу Казахстана. Кроме того, эти средства пойдут также на выполнение ранее принятых неотложных обязательств. В частности, выделяемые деньги необходимо направить на восстановление государственного имущества и инфраструктуры городов после январских событий, обеспечение финансово-экономической стабильности, а также на поддержку населения, бизнеса и реального сектора экономики. Приоритеты массового спорта и ЗОЖ Как отметил в своем выступлении министр культуры и спорта Даурен Абаев, сегодня система региональных стандартов предписывает наличие 80 кв. метров спортивного зала на 1 тыс. человек. Однако реальная ситуация в регионах не соответствует данному стандарту. Общая потребность в спортивных залах в населенных пунктах составляет свыше полутора миллионов кв. метров, фактическое наличие – 935 тыс. кв. метров. При этом дефицит спортивных площадей в стране составляет 39%, или 574 тыс. кв. метров. Наибольший уровень дефицита спортплощадок отмечается в Туркестанской и Алматинской областях, а также в городах Нур-Султане и Шымкенте. Более хорошая ситуация в этом плане наблюдается в Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. В целом по республике насчитывается свыше 42 тыс. спортивных сооружений, в том числе в сельских населенных пунктах – более 23 тыс. единиц. Как отметил министр, для решения проблемы дефицита спортивной инфраструктуры реализован проект по строительству 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. Это улучшило ситуацию на местах по доступности спортивных объектов. Тем не менее это дорогостоящие проекты, требующие больших средств на хозяйственное обеспечение. Некоторые из них построены в малоперспективных населенных пунктах, откуда идет отток населения. В связи с этим некоторые спорткомплексы работают не на полную мощность. Сами сооружения включают в себя площади нецелевого назначения – атриумы, огромные коридорные пространства. – С учетом этого предлагается делать ставку в перспективе на строительство быстровозводимых и малозатратных спортивных модулей. К примеру, в Северо-Казахстанской области уже начали применять такой опыт для обеспечения спортивной инфраструктурой сельских населенных пунктов. Это гораздо дешевле, функциональнее и быстрее, – сказал Даурен Абаев. На сегодня в Правительство внесен специальный план развития спортивной инфраструктуры до 2025 года. В рамках документа планируется осуществление 140 проектов, из которых 113 – по строительству новых спортивных объектов, 21 – реконструкции действующих. Остальные шесть связаны с дооснащением имеющихся объектов. Кроме того, с 1 мая 2021 года внедрен механизм подушевого финансирования спортивных секций. В результате более 217 тыс. детей и подростков в возрасте от четырех до 17 лет бесплатно посещают спортивные секции. Однако сам механизм, как заявил министр, нуждается в серьезной доработке. В частности, предлагается увеличить сроки рассмотрения заявок поставщиков услуг с пяти до 10 рабочих дней. – Ежедневно в акиматы поступает до 100 заявок. При этом высокая загруженность сказывается на качестве их рассмотрения. Предлагается также изучить возможность установления лимитов на одного поставщика по видам спорта, количеству занимающихся групп и обучаемых детей, исходя из пропускной способности помещений и числа тренеров, – отметил глава ведомства. По его словам, важно также закрепить полномочия оператора, проводить контроль и мониторинг поставщиков по реализации спортивных заказов. Речь идет о контроле реального количества детей, занятых в спортивных секциях, соответствия помещений требуемым условиям, наличия инвентаря, экипировки и наполняемости спортивных групп. Наряду с этим предстоит доработать платформу artsport.edu.kz с целью ее интеграции с государственными базами данных, а также провести тестирование портала на соответствие требованиям информационной безопасности КНБ. – Имеющиеся пробелы в работе системы допускают возможности для коррупционных проявлений в виде финансирования «мертвых душ», завышения цифр посещений, дублирования поставщиков и финансирования, зачисления детей в секции и кружки поставщиками собственноручно. Нередко один и тот же тренер встречается в разных заявках поставщиков. А одни и те же объекты проходят по творческому и по спортивному заказу, – заявил министр. По его словам, установлены факты регистрации детей, являющихся учениками спортивных школ. По большому счету из-за таких провалов в работе портала страдают добросовестные поставщики и главные получатели услуг – дети. Еще один важный момент – установление ежегодного лимита расходов местного бюджета на подушевое финансирование в размере 10% от общих затрат на спорт. При меньших затратах механизм будет работать максимум до полугода, а принцип подушевого финансирования, не принося реальной пользы, окажется дискредитированным в глазах населения. С 2021 года введен обязательный компонент национальных видов спорта на уроках физкультуры на всех уровнях образования. В настоящее время особой популярностью среди учеников пользуются такие виды спорта, как қазақ күресі, тоғызқұмалақ и асық ату. По итогам 2021 года прирост составил 57 тыс. человек. В целом национальными видами спорта по стране занимаются около 500 тыс. человек. Совместно с Министерством образования и науки ежегодно организуются спортивные лиги среди школьников и студентов. Соревнования национальных школьных лиг проводятся по 10 видам спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, футзал, тоғызқумалақ, настольный теннис, баскетбол 3х3, асық ату-бес асық, легкоатлетический кросс. В данных соревнованиях принимают участие более 1,5 млн учащихся. В текущем году финальный этап пройдет в период с мая по июль. В перспективе все 3,5 тыс. опорных населенных пунктов в стране будут обеспечены штатными инструкторами по спорту до 2025 года. По итогам 2021-го количество инструкторов в сельской местности выросло с 1 232 до 3 065 человек. В свою очередь глава Минздрава Ажар Гиният рассказала о том, какие меры принимаются по формированию здорового образа жизни среди населения республики. По ее словам, основные аспекты ЗОЖ – профилактика поведенческих факторов риска, таких как курение и употребление алкоголя, повышение физической активности и здоровое питание. О мерах по развитию спорта в регионах на заседании доложили акимы Мангистауской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей. Глава Правительства отметил, что в 2025 году необходимо довести общий показатель занятости спортом среди молодежи до 50%. Достижение этого индикатора требует большой работы по популяризации здорового образа жизни и пользы спорта, профилактике заболеваемости, расширению спортивной инфраструктуры и увеличению финансирования сферы массового спорта. – На сегодня по поручению Главы государства с профессионального на массовый спорт переориентировано около 21 миллиарда тенге бюджетных средств, из которых 6 миллиардов использованы для финансирования государственного спортивного заказа, – сказал Алихан Смаилов. Премьер-министр также отметил, что к 2025 году в каждом опорном селе будет инструктор или тренер, ответственный за организацию спортивных мероприятий и секций на местах. Принимаемые меры должны обеспечить благоприятные условия для занятия физкультурой и спортом для всех категорий граждан, независимо от их возраста, места проживания и доходов. Общие принципы и подходы к развитию массового спорта будут отражены в Концепции развития физкультуры и спорта до 2025 года. В связи с этим Алихан Смаилов поручил министерствам культуры и спорта, образования и науки, акиматам областей увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями с выделением дополнительных средств из местного бюджета. Этим госорганам до 1 июля текущего года надлежит принять план по строительству спортивной инфраструктуры в населенных пунктах. Министерству здравоохранения совместно с министерствами национальной экономики, информации и акиматами поручено усилить меры по популяризации и формированию здорового образа жизни, а также профилактике заболеваемости.