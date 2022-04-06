На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова одобрен уточненный Прогноз социально-экономического развития РК на 2022–2026 годы и республиканского бюджета на 2022–2024 годы, а также рассмотрены меры по развитию массового спорта и здорового образа жизни.

Прогнозные параметры роста ВВП

Как доложил министр нацио­нальной экономики Алибек Куантыров, с учетом складывающейся внешнеэкономической ситуации уточнен Прогноз социально-экономического развития РК на 2022–2026 годы и республиканского бюджета на 2022–2024 годы.

– Проект республиканского бюджета направлен на полное и своевременное исполнение всех социальных обязательств государства, а также на обеспечение качественного и устойчивого развития экономики в текущих условиях, – отметил министр.

По словам главы МНЭ, согласно оценкам международных финансовых организаций в текущем году ожидается замедление рос­та мирового ВВП. Агентство S&P Global снизило прогноз темпов роста мировой экономики на 2022 год с 4,2% до 3,6%. С начала текущего года средняя цена на нефть составила 98 долларов за баррель.

В целом прогнозы международных финансовых организаций относительно цен на нефть на 2022 год варьируются от 74 до 105 долларов за баррель.

По итогам января-февраля текущего года рост ВВП РК сложился на уровне 3,5%. При уточнении прогнозных макропоказателей среднегодовая цена нефти определена в пределах 90 долларов за баррель. Исходя из этого, прогнозируемый уровень роста экономики Казахстана на текущий год снижен с 3,9% до 2,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 91,5 трлн тенге, что на 4,5 трлн выше ранее одобренного прогноза.

Прогнозные показатели обрабатывающей промышленности республики также снижены с 3,5% до 2,9% с учетом низких темпов увеличения объемов производства в металлургии из-за усиления протекционизма в мире, а также роста тарифов. В строительстве темпы роста остаются на прежнем уровне – 3,8%. Параметры роста сферы информации и связи понижены с 8,3% до 5% с учетом тенденции низкого спроса на услуги связи.

– Согласно прогнозу Национального банка РК в текущем году экс­порт увеличится до 72,2 миллиарда долларов, импорт составит 40,2 миллиарда долларов. Инфляция определена в коридоре 8–10%, – отметил глава МНЭ.

В свою очередь глава Минфина Ерулан Жамаубаев представил проект закона «Об уточнении республиканского бюджета на 2022 год», в котором учтены поручения Президента, мероприятия программных документов, расходы, связанные с изменением мак­роэкономических показателей, а также дополнительные средства на исполнение ранее принятых неотложных обязательств. При этом расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге.

По словам министра, источниками увеличения расходов бюджета являются: собственные доходы бюджета – 1,1 трлн тенге и объемы гарантированного транс­ферта из Национального фонда – 1,6 трлн тенге. На исполнение поручений Главы государства дополнительно будет направлено 1,8 трлн тенге. В частности, на реализацию мероприятий по повышению доходов населения предусмотрено 197 млрд тенге.

– В рамках данных средств будут обеспечены меры поддерж­ки молодежи, предоставление микрокредитов для открытия собственного бизнеса, субсидирование части платы за арендованное жилье и другие мероприятия, направленные на повышение реальных доходов населения, – отметил Ерулан Жамаубаев.

На осуществление мер в рамках Плана обеспечения продовольственной безопасности предусмот­рено 238 млрд тенге дополнительных средств, которые будут направлены на субсидирование субъектов АПК, увеличение объема льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ, а также решение других вопросов в отрасли сельского хозяйства. На меры по развитию регионов планируется направить 476 млрд тенге. Основная часть этих расходов (271 млрд тенге, или 57%) будет направлена на развитие западных и южных регионов.

В целом, как отметил министр, в соответствии с уточнениями регионам из республиканского бюджета будет направлено более 5,5 трлн тенге, или 29,3% от общих бюджетных расходов. Кроме того, в рамках дополнительных средств предусмотрены также расходы в объеме 110 млрд тенге на индексацию социальных вып­лат в связи с изменением коридора по инфляции.

В итоге уточненные парамет­ры республиканского бюджета выглядят следующим образом: поступления составят 15,8 трлн тенге (17,3% к ВВП). Расходы прогнозируются на уровне 18,8 трлн тенге (20,5% к ВВП). Дефицит бюджета сохранен на ранее утвержденном уровне.

По мнению главы Минфина, планируемые меры Правительства должны дать толчок развитию экономики и регионов, обеспечить рост доходов населения и улучшить качество жизни.

Подводя итоги рассмотрения данного вопроса, Премьер-министр Алихан Смаилов подчерк­нул, что для обеспечения сбалансированности республиканского бюджета будет скорректирован размер гарантированного транс­ферта из Национального фонда. Дополнительные расходы необходимо направить на реализацию поручений Главы государства, данных на январском расширенном заседании Правительства и в Послании народу Казахстана.

Кроме того, эти средства пойдут также на выполнение ранее принятых неотложных обязательств. В частности, выделяемые деньги необходимо направить на восстановление государственного имущества и инфраструктуры городов после январских событий, обеспечение финансово-экономической стабильности, а также на поддержку населения, бизнеса и реального сектора экономики.

Приоритеты массового спорта и ЗОЖ

Как отметил в своем выступлении министр культуры и спорта Даурен Абаев, сегодня система региональных стандартов предписывает наличие 80 кв. метров спортивного зала на 1 тыс. человек. Однако реальная ситуация в регионах не соответствует данному стандарту.

Общая потребность в спортивных залах в населенных пунктах составляет свыше полутора миллионов кв. метров, фактическое наличие – 935 тыс. кв. метров. При этом дефицит спортивных площадей в стране составляет 39%, или 574 тыс. кв. метров.

Наибольший уровень дефицита спортплощадок отмечается в Туркестанской и Алматинской областях, а также в городах Нур-Султане и Шымкенте. Более хорошая ситуация в этом плане наблюдается в Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. В целом по республике насчитывается свыше 42 тыс. спортивных со­оружений, в том числе в сельских населенных пунктах – более 23 тыс. единиц.

Как отметил министр, для решения проблемы дефицита спортивной инфраструктуры реализован проект по строительству 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. Это улучшило ситуацию на местах по доступности спортивных объектов.

Тем не менее это дорогостоящие проекты, требующие больших средств на хозяйственное обеспечение. Некоторые из них построены в малоперспективных населенных пунктах, откуда идет отток населения. В связи с этим некоторые спорткомплексы работают не на полную мощность. Сами сооружения включают в себя площади нецелевого назначения – атриумы, огромные коридорные пространства.

– С учетом этого предлагается делать ставку в перспективе на строительство быстровозводимых и малозатратных спортивных модулей. К примеру, в Северо-Казахстанской области уже начали применять такой опыт для обеспечения спортивной инфраструктурой сельских населенных пунктов. Это гораз­до дешевле, функциональнее и быстрее, – сказал Даурен Абаев.

На сегодня в Правительство внесен специальный план развития спортивной инфраструктуры до 2025 года. В рамках документа планируется осуществление 140 проектов, из которых 113 – по строительству новых спортивных объектов, 21 – реконструкции действующих. Остальные шесть связаны с дооснащением имеющихся объектов.

Кроме того, с 1 мая 2021 года внедрен механизм подушевого финансирования спортивных секций. В результате более 217 тыс. детей и подростков в возрасте от четырех до 17 лет бесплатно посещают спортивные секции. Однако сам механизм, как заявил министр, нуждается в серьезной доработке. В частности, предлагается увеличить сроки рассмот­рения заявок поставщиков услуг с пяти до 10 рабочих дней.

– Ежедневно в акиматы поступает до 100 заявок. При этом высокая загруженность сказывается на качестве их рассмотрения. Предлагается также изучить возможность установления лимитов на одного поставщика по видам спорта, количеству занимающихся групп и обучаемых детей, исходя из пропускной способности помещений и числа тренеров, – отметил глава ведомства.

По его словам, важно также закрепить полномочия оператора, проводить контроль и мониторинг поставщиков по реализации спортивных заказов. Речь идет о контроле реального количества детей, занятых в спортивных секциях, соответствия помещений требуемым условиям, наличия инвентаря, экипировки и наполняемости спортивных групп. Наряду с этим предстоит доработать платформу artsport.edu.kz с целью ее интеграции с государственными базами данных, а также провести тестирование портала на соответствие требованиям информационной безопасности КНБ.

– Имеющиеся пробелы в работе системы допускают возможности для коррупционных проявлений в виде финансирования «мертвых душ», завышения цифр посещений, дублирования поставщиков и финансирования, зачис­ления детей в секции и кружки поставщиками собственноручно. Нередко один и тот же тренер встречается в разных заявках поставщиков. А одни и те же объекты проходят по творческому и по спортивному заказу, – заявил министр.

По его словам, установлены факты регистрации детей, являющихся учениками спортивных школ. По большому счету из-за таких провалов в работе портала страдают добросовестные поставщики и главные получатели услуг – дети.

Еще один важный момент – установление ежегодного лимита расходов местного бюджета на подушевое финансирование в размере 10% от общих затрат на спорт. При меньших затратах механизм будет работать максимум до полугода, а принцип подушевого финансирования, не принося реальной пользы, окажется дискредитированным в глазах населения.

С 2021 года введен обязательный компонент национальных видов спорта на уроках физкультуры на всех уровнях образования. В настоящее время особой популярностью среди учеников пользуются такие виды спорта, как қазақ күресі, тоғызқұмалақ и асық ату. По итогам 2021 года прирост составил 57 тыс. человек. В целом национальными видами спорта по стране занимаются около 500 тыс. человек.

Совместно с Министерством образования и науки ежегодно организуются спортивные лиги среди школьников и студентов. Соревнования национальных школьных лиг проводятся по 10 видам спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, футзал, тоғызқумалақ, настольный теннис, баскетбол 3х3, асық ату-бес асық, легкоатлетический кросс. В данных соревнованиях принимают участие более 1,5 млн учащихся. В текущем году финальный этап пройдет в период с мая по июль.

В перспективе все 3,5 тыс. опорных населенных пунктов в стране будут обеспечены штатными инструкторами по спорту до 2025 года. По итогам 2021-го количество инструкторов в сельской местности выросло с 1 232 до 3 065 человек.

В свою очередь глава Минздрава Ажар Гиният рассказала о том, какие меры принимаются по формированию здорового образа жизни среди населения республики. По ее словам, основные аспекты ЗОЖ – профилактика поведенческих факторов риска, таких как курение и употребление алкоголя, повышение физической активности и здоровое питание.

О мерах по развитию спорта в регионах на заседании доложили акимы Мангистауской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.

Глава Правительства отметил, что в 2025 году необходимо довес­ти общий показатель занятости спортом среди молодежи до 50%. Достижение этого индикатора требует большой работы по популяризации здорового образа жизни и пользы спорта, профилактике заболеваемости, расширению спортивной инфраструктуры и увеличению финансирования сферы массового спорта.

– На сегодня по поручению Главы государства с профессионального на массовый спорт переориентировано около 21 миллиарда тенге бюджетных средств, из которых 6 миллиардов использованы для финансирования государственного спортивного заказа, – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также отметил, что к 2025 году в каждом опорном селе будет инструктор или тренер, ответственный за организацию спортивных мероприятий и секций на местах. Принимаемые меры должны обеспечить благоприятные условия для занятия физкультурой и спортом для всех категорий граждан, независимо от их возраста, места проживания и доходов.

Общие принципы и подходы к развитию массового спорта будут отражены в Концепции развития физкультуры и спорта до 2025 года. В связи с этим Алихан Смаилов поручил министерствам культуры и спорта, образования и науки, акиматам областей увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями с выделением дополнительных средств из местного бюджета.

Этим госорганам до 1 июля текущего года надлежит принять план по строительству спортивной инфраструктуры в населенных пунктах. Министерству здравоохранения совместно с министерствами национальной экономики, информации и акиматами поручено усилить меры по популяризации и формированию здорового образа жизни, а также профилактике заболеваемости.