Менять методы профилактики наркопреступлений призвали в маслихате Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Председатель постоянной комиссии маслихата города по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью Азамат Айтхожин рассказал присутствующим о борьбе наркопреступлениями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По словам депутата, все больше молодежи вовлекается в наркотрафик.

«Невежество и отсутствие знаний о законодательстве не освобождают от ответственности. Вы, вероятно, слышали о случаях, когда учащиеся наших школ были вовлечены в наркотрафик и получили за это большие сроки — до 10 лет лишения свободы», — обратился он к молодежи.

По его словам, необходимо повышать эффективность борьбы с наркобизнесом и менять методы профилактики.

«Мы должны донести до молодежи, что употребление наркотиков ведет к деградации личности и серьезным проблемам со здоровьем. Наркомания не только угрожает здоровью человека, но и представляет опасность для окружающих, так как может приводить к безнравственному и агрессивному поведению», — заявил он.

В заключение Азамат Айтхожин посоветовал молодежи проводить досуг с пользой, развиваться, получать новые знания.