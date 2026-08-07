Победителей любительского конкурса косплея определили на Comic Con Astana

Культура,Столица

Взрослые участники представили на сцене свыше 50 образов, после свои костюмы продемонстрировали около 30 юных косплееров

Фото: акимат Астаны

В первый день фестиваля Comic Con Astana 2026 состоялся любительский конкурс косплея, в котором приняли участие более 80 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В состав жюри вошли победители любительского косплей-турнира прошлого года. По словам организаторов, выбрать лучших было непросто — участники представили десятки тщательно проработанных образов по мотивам фильмов, сериалов, аниме и видеоигр.

Обладатели первого места как среди взрослых, так и среди детей получили 100 тыс. тенге, второго - 60 тыс. тенге, третьего - 40 тыс. тенге.

В этом году организаторы впервые учредили специальную номинацию «Лучший косплей по видеоиграм». Ее партнером выступили «Игры будущего». Победители среди взрослых и детей получили в подарок планшеты.

Среди взрослых третье место занял косплей персонажа Акали из игры League of Legends. Второе место досталось образу Эдварда Руки-ножницы, а победителем конкурса стала команда «Алматинские бабочки», представившая косплей на персонажей-уборщиков.

Первым обладателем специальной номинации «Лучший косплей по видеоиграм» среди взрослых стал участник с образом Астариона из игры Baldur’s Gate 3.

В детской категории третье место занял образ Хосино Ай, второе — косплей Кли, а победителем стала участница с образом Джаббы из вселенной «Звездных войн».

Специальную награду в номинации «Лучший косплей по видеоиграм» среди детей получил участник, представивший образ Линка.

Любительский конкурс косплея стал одним из центральных событий первого дня Comic Con Astana 2026, собрав у главной сцены сотни зрителей.

Фестиваль продолжится до 9 августа, а впереди гостей ждут профессиональный конкурс косплея, встречи с международными хедлайнерами и другие мероприятия.

#конкурс #победители #Comic Con Astana #косплей

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