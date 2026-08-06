С грядки на стол: астанчан приглашают на очередную сельхозярмарку выходного дня

По традиции жители и гости столицы смогут приобрести там продукцию от аграриев по выгодным ценам
В Астане 8 и 9 августа пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.
Мероприятие будет проходить 8 и 9 августа с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ Keryen Joly по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.