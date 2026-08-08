Жители Астаны получат возможность выиграть до 600 тысяч тенге за чтение книг

Столица

Марафон проводится на казахском и русском языках

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Астана одной из первых присоединилась к масштабному республиканскому проекту «Читающая нация». Жители столицы теперь могут присоединиться к одноименному марафону и не только повысить уровень своих знаний и эрудиции, но и получить за это денежный приз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Главный город страны официально поддержал проект, который стартует в сентябре. Соответствующий меморандум ранее подписали акимат столицы и общественный фонд «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация».

Проект реализуется во исполнение Указа Президента Республики Казахстан о развитии культуры чтения.
За 6 месяцев участникам марафона предстоит прочитать 15 книг, а затем пройти тестирование и серию интеллектуальных квизов. По итогам испытаний будут определены лучшие команды в каждой категории участников.

За первое место предусмотрен денежный приз в 600 000 тенге; второе место – 450 000 тенге; третье место – 300 000 тенге.

Присоединиться к марафону «Читающая нация» могут:
- школьники 6–10 классов;
- студенты колледжей и высших учебных заведений;
педагоги;
- государственные служащие;
- родители;
- все желающие, независимо от профессии и рода деятельности.

Марафон проводится на казахском и русском языках. Регистрация участников откроется в сентябре этого года на официальном сайте проекта.

Стоит отметить, что в рамках проекта этой осенью в столице стартует серия литературных встреч, общественных чтений, книжных проектов, просветительских акций и других мероприятий.

Эта работа направлена на повышение интереса к чтению, поддержку отечественной литературы и формирование культуры непрерывного самообразования.

#Астана #проект #акимат #книги #чтение

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