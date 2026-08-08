На какие уловки чаще всего идут мошенники: столичная прокуратура сделала важное предупреждение

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Астаны ведет системную работу по профилактике мошенничества. Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является предупреждение правонарушений, в том числе мошеннических преступлений, и защита прав граждан. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы подробно рассказал начальник отдела прокуратуры района Нура Шаһрирамадан Сұлтан, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на городской акимат

По его словам, прокуратура района Нура совместно с органами полиции и другими уполномоченными государственными органами на постоянной основе проводит работу по противодействию уголовным правонарушениям, направленным против имущества и законных интересов граждан.

В целях обеспечения финансовой безопасности граждан, выявления новых способов мошенничества и предупреждения подобных преступлений организуются разъяснительная работа, профилактические мероприятия и информационные кампании.

В настоящее время к наиболее распространенным видам мошенничества относятся случаи получения предоплаты под предлогом оказания услуг или выполнения работ без последующего исполнения обязательств, обман при совершении сделок купли-продажи, а также хищение денежных средств при сдаче имущества в аренду.

Кроме того, в связи с развитием цифровых технологий широкое распространение получили интернет-мошенничества. Преступники используют социальные сети и мессенджеры (Instagram, WhatsApp, Telegram), поддельные интернет-сайты, фишинговые сообщения, входя в доверие к гражданам и завладевая их денежными средствами.

«В настоящее время мошенники используют различные способы для того, чтобы войти в доверие к гражданам. К наиболее распространенным схемам относятся: получение предоплаты под предлогом выполнения ремонтных работ или оказания услуг с последующим неисполнением обязательств; завладение денежными средствами путем предложения туристических поездок, авиабилетов или услуг по бронированию гостиниц без предоставления обещанных услуг; представление себя сотрудниками банков или государственных органов и убеждение граждан перевести деньги на «безопасный счет», сообщить реквизиты банковской карты или коды подтверждения, поступившие по SMS; заключение через социальные сети договоренностей об аренде техники, автомобилей и другого имущества с последующим незаконным присвоением или невозвратом имущества; размещение ложных объявлений о сдаче в аренду несуществующих квартир либо квартир, принадлежащих другим лицам, с целью получения задатка или предоплаты; предложение через интернет фиктивных инвестиционных проектов, трейдинговых платформ или платных обучающих курсов с целью завладения денежными средствами граждан; получение доступа к аккаунтам в мессенджерах посредством фишинговых ссылок с последующим обращением от имени владельца аккаунта к его родственникам и знакомым с просьбой перевести деньги», - сообщил Шаһрирамадан Сұлтан.

Прокуратура призывает граждан с осторожностью относиться к любым сомнительным предложениям и не передавать третьим лицам свои персональные данные, сведения о банковских картах и коды подтверждения, поступающие по SMS.

Цифровизация финансовых и бытовых услуг увеличивает возможности совершения мошеннических преступлений дистанционным способом. В связи с этим правоохранительные органы усиливают работу по предупреждению подобных правонарушений.

Прокуратура района Нура на постоянной основе проводит профилактические мероприятия с различными категориями населения. В частности, разъяснительная работа по предупреждению мошенничества проводится со школьниками, студентами колледжей и высших учебных заведений, в том числе обучающимися Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, а также с работающими гражданами и лицами пенсионного возраста.

Кроме того, в целях повышения финансовой грамотности граждан подготовлены профилактические видеоролики и распространены информационные материалы.

Прокуратура призывает граждан быть бдительными как в интернет-пространстве, так и в повседневной жизни.

«Не следует сообщать посторонним лицам реквизиты банковских карт и коды подтверждения, поступающие по SMS. Кроме того, необходимо критически относиться к предложениям, обещающим слишком выгодный или легкий заработок. Законодательством Республики Казахстан за совершение мошенничества предусмотрена строгая уголовная ответственность.

Согласно статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за совершение мошенничества при наличии отягчающих обстоятельств к виновному могут быть применены такие меры наказания, как конфискация имущества, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также лишение свободы на срок до десяти лет», - заключил спикер.